El pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 5 de mayo de 2026 presentará condiciones inestables en el país, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima de 28°C.

En el noroeste, la mañana se presentará cubierta con presencia de nieblas y bancos de niebla, desmejorando con precipitaciones y tormentas, mientras que hacia la tarde y noche continuará nuboso a cubierto con persistencia de estos fenómenos. Los vientos soplarán del sector norte rotando al este entre 10 y 30 km/h, con períodos variables más calmos. Se prevén temperaturas entre 13°C y 28°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa a cubierta con nieblas y neblinas, seguida de un desmejoramiento con precipitaciones y tormentas. En la tarde y noche continuará el cielo cubierto con estos fenómenos, acompañados de vientos del norte rotando al este entre 10 y 30 km/h, con momentos de calma. Las temperaturas irán de 11°C a 25°C.

En el suroeste, la mañana comenzará con abundante nubosidad y presencia de nieblas y neblinas, con probables precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y noche se mantendrá cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas, con vientos variables del noroeste al este entre 10 y 30 km/h. Se esperan temperaturas entre 11°C y 25°C.

Cielo nublado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En la región centro-sur, la mañana se presentará nubosa a cubierta con precipitaciones aisladas y vientos del noroeste entre 10 y 30 km/h, con períodos variables. Hacia la tarde y noche aumentará la inestabilidad con precipitaciones y tormentas aisladas, junto a nieblas y bancos de niebla y vientos del norte al este de igual intensidad. Las temperaturas oscilarán entre 9°C y 24°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con nieblas y neblinas, con vientos del noroeste entre 10 y 20 km/h y períodos variables. Durante la tarde y noche se prevé persistencia de nubosidad con precipitaciones y tormentas, con vientos del norte al este entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas estarán entre 8°C y 23°C.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Punta del Este, Montevideo y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa a cubierta con vientos del noroeste entre 10 y 20 km/h. Hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto con presencia de neblinas, con vientos del oeste rotando al este entre 10 y 20 km/h y períodos variables. Las temperaturas se ubicarán entre 13°C y 19°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana comenzará con cielo nuboso a cubierto y presencia de nieblas y bancos de niebla, con vientos del noroeste entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y noche persistirá la nubosidad con neblinas y vientos que rotarán del noroeste al este entre 10 y 20 km/h, con períodos variables. Las temperaturas previstas irán de 11°C a 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.