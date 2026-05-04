El pronóstico de hoy lunes 4 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este lunes 4 de mayo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 1°C y 24°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de claro, probables heladas agrometeorológicas y presencia de neblinas. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 24°C.

En el noreste, durante la mañana se prevé cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claro, acompañado de neblinas, bancos de niebla y heladas. En el transcurso de la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto, persistiendo las neblinas. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 23°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con probables heladas agrometeorológicas y neblinas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y presencia de neblinas. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 22°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá condiciones algo nubosas a nubosas, con probables heladas agrometeorológicas y neblinas, con rachas de viento de hasta 40 km/h. En la tarde y noche se espera un aumento de la nubosidad, con períodos de cielo cubierto. La temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 21°C.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el este, la mañana se presentará nubosa, con períodos de algo nuboso, heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de algo nuboso, manteniéndose las neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 21°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con rachas de viento de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso a nuboso, sin cambios significativos. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 19°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con rachas de viento de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrán condiciones similares de nubosidad. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 20°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, según Inumet, se prevé un aumento de la inestabilidad atmosférica, con predominio de cielos cubiertos, incremento de la humedad y la probabilidad de precipitaciones y tormentas en distintas regiones del país, acompañadas por un aumento en la intensidad del viento y rachas fuertes hacia mediados de la semana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.