Vuelven las tormentas: el aviso de los meteorólogos por la llegada de un frente frío a Uruguay

Uruguay tendrá una semana compleja en lo que respecta al estado del tiempo: dos fenómenos meteorológicos provocarán primero fuertes lluvias y luego intenso viento. Después, la temperatura caerá y llegarán los primeros fríos de características invernales.

Un frente frío pasará por Uruguay entre miércoles y jueves, provocando lluvias y tormentas, posiblemente con tormenta eléctrica y caída de granizo, según adelantó a El País el meteorólogo Mario Bidegain. Luego habrá una leve mejoría durante el jueves, pero durará algunas horas. Sobre la noche empezarán a notarse las consecuencias de un ciclón extratropical que se posicionará al sur del país, principalmente con viento y una caída abrupta de la temperatura.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá agradable durante los primeros días de la semana, hasta el miércoles inclusive, pero luego empezará a bajar y el fin de semana, tras el pasaje del ciclón extratropical, se notará un frío casi invernal, con bajas sensaciones térmicas producto del viento.

"El miércoles nos afecta el pasaje de un frente frío con lluvias que pueden ser importantes en Montevideo, actividad eléctrica y no descarto algún granizo", dijo y agregó que posiblemente el mal tiempo inicie luego del mediodía, al menos en la capital. En total puede caer más de 20 milímetros.

"Tenemos una mejora temporaria a partir del jueves al mediodía y sobre última hora un nuevo desmejoramiento ya no por un frente frío sino por una baja presión que nos afecta con rotación de vientos, que soplan del sector oeste, más fuertes, con ráfagas que pueden ser importantes el viernes", explicó. Agregó que por este fenómeno también puede haber precipitaciones pero no serían más que lloviznas, a lo sumo persistentes, no mayores a 10 milímetros. Los vientos sostenidos se espera que tengan velocidades de 40 o 50 kilómetros por hora y las ráfagas de 70.

"Ahí comienza a cambiar la masa de aire, mucho más seca y fría", comentó, adelantando que el sábado y el domingo serán "totalmente diferentes" a las jornadas previas producto del frío.

Según Bidegain, entre la temperatura máxima que se espera al inicio de la semana y la que se prevé para el fin de semana hay una "caída de 10°". Será el "primer fin de semana netamente frío, típicamente otoñal".

Dos mujeres caminan abrigadas un día de frío en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) marca para este lunes en Montevideo y el área metropolitana 8° de mínima y 20° de máxima. La temperatura irá en ascenso, el martes la mínima será de 11° y la máxima de 21°. El miércoles habrá entre 13° y 20°, pero ya se esperan precipitaciones y tormentas, y también viento hacia la noche.

Para el jueves, la probabilidad de lluvias es alta: la temperatura mínima subirá a 15° pero la máxima bajará levemente a 19°. El viernes, aún con lluvias, Inumet marca 11° y 15°.

El frío se hará sentir el fin de semana: el sábado, con probabilidad media de precipitaciones, habrá entre 12° y 13°, y el domingo, ya sin lluvias, entre 11° y 13°.