Planta de HIF Global: Justicia argentina requirió informes a la CARU y envió exhortos a través de Cancillería

Un juzgado federal argentino solicitó información a organismos vinculados al Río Uruguay en el marco de una demanda por presuntos daños ambientales contra el Estado uruguayo y empresas privadas por el proyecto de planta de e-combustibles en Paysandú. La medida se inscribe en el expediente “Michel, Guillermo y otros c/ República Oriental del Uruguay - Estado Uruguayo - y otro s/ daños varios”, que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Concepción del Uruguay.

El oficio al que accedió El País,, fechado el 30 de abril de 2026 y firmado por el juez federal interviniente, fue dirigido a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y canalizado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. En el documento se solicita que el organismo informe si el proyecto de la planta de “e-combustibles” impulsado por la empresa HIF Uruguay S.A., HIF Global LLC o firmas vinculadas fue formalmente comunicado a la CARU.

Asimismo, el magistrado requirió saber si dichas empresas presentaron ante la comisión binacional un Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo, un aspecto clave en proyectos que podrían tener efectos sobre el río compartido por Uruguay y Argentina. Este tipo de evaluaciones es un requisito habitual en iniciativas industriales de gran escala ubicadas en zonas de influencia binacional.

El oficio establece un plazo de diez días hábiles para que la información sea remitida, en línea con lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación argentina. La solicitud se da en el contexto de cuestionamientos ambientales al proyecto energético, que aún se encuentra en etapa de análisis y evaluación.

El legislador peronista de Entre Ríos Guillermo Michel señaló en X que “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay". "La justicia le requirió información de la planta a la Comisión Administradora del Río Uruguay y solicitó a Cancillería que envíe exhortos al Uruguay para pedir detalles de la inversión y del capital accionario de la empresa que llevaría adelante la inversión”, afirmó

Finalmente, el diputado expresó: “Coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’ y esperamos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Todas estas acciones las debería haber efectuado él en su carácter de gobernador, pero en lugar de trabajar en la provincia, elige sobrevolar los temas con una irresponsabilidad llamativa”.

En el marco de la acción judicial preventiva de daños en materia ambiental que presentamos junto a @adanhbahl y @MarianMarclay por la instalación de la planta de hidrógeno en Paysandú, la justicia federal requirió información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y… pic.twitter.com/SER0Io8Cn4 — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) May 4, 2026

Reunión Orsi y Olivera

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo días atrás que se maneja la posible relocalización de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta construir en Uruguay, pero en otro punto del departamento.

Olivera se reunió con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva sobre la situación del empleo y de la sostenibilidad de la industria en Paysandú. Sobre el proyecto de HIF, el intendente sanducero señaló en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) que "abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país".

Al ser consultado sobre la relocalización de la planta de hidrógeno verde, Olivera indicó que "el gobierno ha mostrado sensibilidad" y que le preocupación es que se puedan llegar a dar "las condiciones en materia de costos de energía para que el proyecto sea viable". Olivera explicó que está "avanzada" la posibilidad de la relocalización y que el gobierno "lo ve con buenos ojos".

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. Foto: Leonardo Mainé.

Olivera afirmó que el nuevo predio deberá "ofrecer ventajas logísticas". Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. "Hay un buen panorama para adelante", afirmó. El intendente de Paysandú cree en la viabilidad del proyecto y aseguró que "se trabaja para concretarlo".

El jerarca municipal expresó que la relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas. "La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor. Si todas las externalidades son positivas estamos en un punto que si se toma la decisión es un ganar-ganar", concluyó.