La Justicia argentina ordena pruebas tras denuncia contra el proyecto de planta de hidrógeno verde en Paysandú

La Justicia Federal de Argentina dio lugar a una acción preventiva de daño ambiental presentada por legisladores del peronismo de Entre Ríos en contra de la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú. Esta resolución judicial se enmarca en una demanda de carácter preventivo presentada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay S.A., en la que se advierte sobre la posibilidad de un “daño irreparable” al ambiente en la región del río Uruguay.

Según surge del expediente, al que accedió El País, los legisladores argentinos Guillermo Michel (diputado), Marianela Marclay (diputada) y Adán Bahl (senador) sostienen que el proyecto podría avanzar "sin cumplir con las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay ni con antecedentes jurisprudenciales internacionales, como el caso Botnia-UTPM", lo que motivó el reclamo judicial para frenar o mitigar eventuales impactos.

En ese contexto, el juez federal Hernán Viri entendió que la naturaleza del caso exige una respuesta preventiva basada en los principios de "precaución y prevención que rigen el derecho ambiental". La resolución destaca que este tipo de procesos obliga a adoptar medidas expeditivas para "evitar la frustración de derechos fundamentales", en línea con lo establecido por la Constitución argentina y la ley general del ambiente.

Uno de los aspectos centrales del fallo es la habilitación de la producción de prueba anticipada, una herramienta procesal que permite recabar evidencia antes de la etapa formal de prueba cuando existe el riesgo de que esta pueda perderse o volverse inaccesible. En este caso, el tribunal consideró que, dada la complejidad técnica y la posible evolución del proyecto industrial, resultaba razonable adelantar la obtención de información clave para evaluar sus impactos.

Planta de combustible sintético en Paysandú: la Justicia da lugar a la demanda y avanza con las medidas de prueba.



Frente a la inacción del gobernador Frigerio y del intendente de Colón, iniciamos junto con @adanhbahl y @MarianMarclay una acción preventiva de daño ambiental… pic.twitter.com/qcTpP9YlzX — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) April 10, 2026

HIF Global pretende instalar una planta de hidrógeno verde en Uruguay. Foto: El País

Medidas

Dentro de las medidas dispuestas, se incluye no solo la solicitud de informes a organismos uruguayos y binacionales, sino también la realización de una "pericia ambiental a cargo de un biólogo designado de oficio, quien deberá analizar los puntos planteados en la demanda". A esto se suma la realización de un reconocimiento judicial en el área involucrada, que se llevará adelante una vez que el perito acepte el cargo, lo que permitirá observar directamente las condiciones del entorno donde se proyecta la planta.

En paralelo, el fallo también delimita el alcance de las pruebas admitidas. Mientras que se dio curso a la prueba documental, informativa y pericial, el juez rechazó la incorporación de prueba testimonial al considerar que "no se justificó la imposibilidad de producirla en la etapa procesal correspondiente, como exige la normativa vigente".

Finalmente, y ante la complejidad de notificar a las partes demandadas —entre ellas el Estado uruguayo y empresas radicadas en Uruguay—, el tribunal dispuso la intervención de la Defensoría Pública Oficial "para garantizar el derecho de defensa y la bilateralidad del proceso, evitando así demoras que puedan frustrar el objetivo de las medidas preventivas adoptadas".

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. Foto: Leonardo Mainé.

Reunión Orsi y Olivera

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo este miércoles que se maneja la posible relocalización de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta construir en Uruguay, pero en otro punto del departamento.

Olivera se reunió con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva sobre la situación del empleo y de la sostenibilidad de la industria en Paysandú. Sobre el proyecto de HIF, el intendente sanducero señaló en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) que "abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país".

Al ser consultado sobre la relocalización de la planta de hidrógeno verde, Olivera indicó que "el gobierno ha mostrado sensibilidad" y que le preocupación es que se puedan llegar a dar "las condiciones en materia de costos de energía para que el proyecto sea viable". Olivera explicó que está "avanzada" la posibilidad de la relocalización y que el gobierno "lo ve con buenos ojos".

Olivera afirmó que el nuevo predio deberá "ofrecer ventajas logísticas". Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. "Hay un buen panorama para adelante", afirmó. El intendente de Paysandú cree en la viabilidad del proyecto y aseguró que "se trabaja para concretarlo".

El jerarca municipal expresó que la relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas. "La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor. Si todas las externalidades son positivas estamos en un punto que si se toma la decisión es un ganar-ganar", concluyó.

Nicolás Olivera, Intendente de Paysandu. Foto: Estefanía Leal

Gobernador de Entre Ríos afín a cambio de ubicación

El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Rogelio Frigerio manifestó su satisfacción con respecto a la posibilidad de la relocalización de la planta de hidrógeno verde la empresa HIF Global en Paysandú. Se trata de una inversión que se prevé como la mayor de la historia en el país.

En diálogo con El País Frigerio —gobernador de una provincia que es limítrofe con Uruguay y específicamente con Paysandú— señaló que "se puede compatibilizar la industria con el turismo siempre cuando lo hagamos de manera ordenada y planificado y no pongamos a las industrias frente a las playas más concurridas de la provincia". La posible relocalización fue informada este miércoles por el intendente sanducero Nicolás Olivera al presidente Yamandú Orsi en una reunión en Torre Ejecutiva.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Foto: Instagram/@rogeliofrigerio

"Si el gobierno uruguayo y de Paysandú nos escucha, bienvenido sea. Y ojalá que eso pueda tener un buen final, y Uruguay tener sus inversiones y nuevas ofertas laborales y nosotros podamos sostener lo que tenemos vinculado al turismo, y en un futuro por qué no soñar con tener inversiones de esos niveles en esta parte de la costa del Río Uruguay. Vamos a seguir trabajando en esa línea", indicó el jerarca entrerriano.

Frigerio explicó: "Si se cumple el pedido de relocalización nosotros vamos a estar satisfechos y agradecidos, por supuesto". Además, señaló que por el momento no tuvieron comunicaciones con el gobierno uruguayo, pero está pendiente "Una reunión a nivel de cancilleres de Uruguay y Argentina", que "probablemente se realice en el corto plazo y seguramente se hablará de este tema". En noviembre de 2025 hubo una reunión entre el canciller Pablo Quirno y el uruguayo, Mario Lubetkin, de la que también participó Frigerio. En esa instancia el ministro argentino aseguró que su país no se opondría a la inversión.