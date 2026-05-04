Intendencia de Durazno interpuso recurso ante el TCA contra el proyecto de parque solar de UTE en Baygorria

La Intendencia de Durazno presentó un recurso de revocación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra UTE con el objetivo de detener el proyecto de parque solar fotovoltaico Baygorria. Se trata de un nuevo capítulo que agrava las diferencias entre el intendente duraznense, Felipe Algorta y el gobierno que ya llevó hace poco a que se modificara la ubicación de la iniciativa.

En el recurso de 12 páginas, al que accedió El País, se establece que el pliego de licitaciones "infringe" lo que dispuso la comuna de Durazno el 10 de abril de este año cuando dispuso "el inicio del Plan Local de Ordenamiento Territorial del Pueblo de Baygorria y Vecinales".

En dicha norma aprobada por el dirigente del Partido Nacional se define "la suspensión cautelar de las autorizaciones de nuevos usos productivos, subdivisiones de suelos u otras construcciones" en determinados padrones, con la salvedad de que fueran "en acuerdo de desarrollo concertados a nivel departamental y nacional".

"En particular, se declara el frente costero delimitado por la ruta 4 y el embalse (...) como un ámbito de desarrollo territorial concertado, estableciéndose como medida particular de protección la no habilitación de nuevas obras públicas, el montaje de plantas de energías fotovoltaicas o otros usos que no estén inscriptos en un explícito planeamiento más integral", se afirma en el recurso presentado el 23 de abril. Por ello, bajo la óptica de la Intendencia de Durazno, la ubicación que había planteado UTE "produce una lesión jurídica".

Esta medida es vista con preocupación desde el Poder Ejecutivo, según indicaron a El País fuentes de Presidencia, ya que entienden que podría sentar un precedente complejo —en caso de que el TCA haga lugar al recurso— para el desarrollo de iniciativas en los distintos departamentos.

El cambio de locación

El gobierno de Yamandú Orsi decidió cambiar la locación de la nueva planta de energía fotovoltaica de UTE, que inicialmente estaba prevista para Baygorria, en el departamento de Durazno, y finalmente se levantará en Río Negro. Se trata de un proyecto que se financiará con inversiones de pequeños ahorristas, tal como informó en su momento el presidente de la República en una conferencia de prensa con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

La decisión de las autoridades, confirmada por la ministra Cardona, se tomó luego de que la Intendencia de Durazno, liderada por el dirigente del Partido Nacional Felipe Algorta, exdirector de UTE, planteara reparos con la ubicación de la futura planta. El intendente señaló que en el predio de UTE donde estaba prevista sería lapidaria para el futuro desarrollo turístico del pueblo y propuso una alternativa, en otro terreno de UTE en un área cercana, pero el gobierno optó por quitar el proyecto de esta zona y trasladarlo a Río Negro, una medida que celebró el intendente de ese departamento, Guillermo Levratto, del Frente Amplio.

Este cambio, según informó días atrás El Observador y confirmó El País con fuentes políticas, se basó principalmente en el pedido de relocalización de Algorta, quien fundamentó su solicitud en que está previsto un desarrollo turístico para esta zona y que la planta en la ladera del río Negro le restaría posibilidades.

