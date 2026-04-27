Justicia argentina pide información a la CARU por proyecto de planta de hidrógeno verde en Paysandú

La Justicia Federal argentina avanzó en la causa vinculada al proyecto de planta de hidrógeno y e-combustibles en Paysandú, en el marco de una acción preventiva por posibles daños ambientales impulsada por legisladores del peronismo entrerriano.

En una resolución fechada el 24 de abril, a la que accedió El País, el juzgado dispuso nuevas medidas clave para el desarrollo del expediente, entre ellas la designación de una perito bióloga, la intervención de la Defensora Pública Oficial y el inicio de pedidos de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Uno de los pasos más relevantes fue la incorporación de la Defensora Pública Oficial María José Bonifacino, quien tomó intervención conforme a lo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial. En su presentación, solicitó que se notifique formalmente a las partes demandadas —la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF Global— a través del consulado uruguayo y/o la CARU, dada la naturaleza transfronteriza del caso.

Perito confirmada

En paralelo, quedó formalizada la participación de la bióloga Viviana Beatriz Cousté como perito en la causa. La especialista informó que cuenta con la idoneidad técnica necesaria y detalló que su labor implicará "tareas de campo en el lugar, incluyendo relevamientos ambientales, identificación de puntos de acceso y toma de muestras de agua superficial para análisis fisicoquímicos y microbiológicos". Entre sus antecedentes, figura su participación como consultora técnica en la causa del Riachuelo, lo que refuerza su perfil en litigios ambientales de alta complejidad.

Asimismo, la Justicia ya tramita exhortos internacionales y un pedido de informes dirigido a la CARU. En ese marco, se solicitó al organismo binacional que informe si el proyecto de planta de e-combustibles fue comunicado oficialmente por la empresa HIF o sus vinculadas, y si se presentó el correspondiente estudio de impacto ambiental transfronterizo. La CARU deberá responder estos requerimientos en un plazo de diez días hábiles.

Desde el ámbito político, los impulsores de la acción destacaron la importancia de estas medidas judiciales para la defensa del río Uruguay y las costas entrerrianas. Además, insistieron en la necesidad de "un abordaje serio y sostenido del tema", subrayando la preocupación de los vecinos de Colón y reclamando que "se evalúe la relocalización de la planta".

HIF Global pretende instalar una planta de hidrógeno verde en Uruguay. Foto: El País

Reunión Orsi y Olivera

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo días atrás que se maneja la posible relocalización de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta construir en Uruguay, pero en otro punto del departamento.

Olivera se reunió con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva sobre la situación del empleo y de la sostenibilidad de la industria en Paysandú. Sobre el proyecto de HIF, el intendente sanducero señaló en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) que "abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país".

Al ser consultado sobre la relocalización de la planta de hidrógeno verde, Olivera indicó que "el gobierno ha mostrado sensibilidad" y que le preocupación es que se puedan llegar a dar "las condiciones en materia de costos de energía para que el proyecto sea viable". Olivera explicó que está "avanzada" la posibilidad de la relocalización y que el gobierno "lo ve con buenos ojos".

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. Foto: Leonardo Mainé.

Olivera afirmó que el nuevo predio deberá "ofrecer ventajas logísticas". Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. "Hay un buen panorama para adelante", afirmó. El intendente de Paysandú cree en la viabilidad del proyecto y aseguró que "se trabaja para concretarlo".

El jerarca municipal expresó que la relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas. "La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina mejor. Si todas las externalidades son positivas estamos en un punto que si se toma la decisión es un ganar-ganar", concluyó.