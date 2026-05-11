Policía de Maldonado busca a un joven de 20 años por un homicidio ocurrido en Pan de Azúcar

El Ministerio del Interior solicita colaboración de la población para hallar a Agustín Fernández Reyes, un joven de 20 años poseedor de antecedentes penales. El hombre se encuentra requerido por la investigación de un homicidio en la localidad de Pan de Azúcar, en Maldonado, ocurrido en la madrugada del pasado sábado.

Tal como detalla la cartera, las líneas de comunicación en caso de tener información son a través del teléfono 9.1.1, el 0800 5000, a través de la web minterior.gub.uy o de manera presencial en la seccional policial más cercana.

Ministerio del Interior busca a Agustín Fernandez Reyes, de 20 años de edad. Foto: Ministerio del Interior.

Detalles del ataque a tiros en la localidad de Pan de Azúcar

Tal como informara El País el pasado sábado, en la madrugada de esa jornada tuvo lugar un homicidio en la localidad fernandina. Información primaria de la Policía en base al testimonio de testigos indica que una discusión terminó en un ataque a tiros que mató a un hombre de 30 años y dejó herido a otro.

Según el parte de la Jefatura de Policía de Maldonado, un llamado al servicio de emergencias 911 a las 2:00 de la madrugada advertía por una persona herida en la vía pública, en la calle Félix de Lizarza.

Personal policial concurrió a la zona junto a una ambulancia, pero al arribar se supo que la víctima ya había sido trasladada a un hospital por un particular que también había sido herido en el ataque.

Desde el centro asistencial informaron luego que la víctima trasladada había fallecido a consecuencia de un disparo en el pecho. Se constató que tenía antecedentes penales. El otro lesionado sufrió una herida por el roce de una bala, pero la lastimadura no reviste gravedad.

"De las primeras averiguaciones se pudo establecer que la víctima habría mantenido una discusión con un hombre, quien se retiró del lugar y posteriormente regresó efectuando disparos con un arma de fuego hacia el herido, dándose luego a la fuga", indica el parte policial.

Ahora la investigación intentará determinar quién fue el atacante y qué motivó su accionar. Policía Científica trabajó en el relevamiento de la escena y ahora personal del Departamento de Hechos Complejos continúa con las averiguaciones en coordinación con la Fiscalía de 2° Turno.

El medio local Cadena del Mar publicó un video del suceso en Félix de Lizarza, donde puede verse que el crimen ocurrió en una zona en la que había varias personas y sonaba música. El registro fílmico lo hizo alguien que se encontraba en la zona, frente a la plaza 19 de Abril. En las imágenes se ve cómo el asesino dispara tres veces, mientras persigue a la víctima, ambos corriendo. La víctima intentó esconderse detrás de un auto, pero no evitó que el ataque continuara.

Advertencia al lector: las imágenes pueden herir la sensibilidad.