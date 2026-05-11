Dispararon más de 15 veces: un hombre fue asesinado en una vivienda precaria de La Cruz de Carrasco

Un nuevo homicidio aconteció este lunes de madrugada en La Cruz de Carrasco, precisamente en la esquina de las calles Antonio L. Pereira y Agazzi, a metros de Camino Carrasco. Se trata de una zona con altos índices de violencia, entre otros motivos por un conflicto entre bandas criminales.

El parte de la Jefatura de Policía de Montevideo indica que "en horas de la madrugada" el personal concurrió a esa zona por una denuncia de una persona herida de arma de fuego. Entonces los funcionarios llegaron a una "construcción precaria, sin puertas ni ventanas", donde se ubicó a un hombre en el piso, con heridas y ya sin signos vitales. Una emergencia móvil constató la muerte.

La Policía recorrió la zona y encontró "más de 15 vainas de arma de fuego". Al momento, dice el parte, "no se pudo identificar a la víctima", así como tampoco a los atacantes.

Mientras tanto, una pareja fue asesinada a tiros este domingo por la noche en Colinas de Solymar, en Ciudad de la Costa, informó este lunes la Jefatura de Policía de Canelones. Se trataba de un hombre de 27 años y una mujer de 24, que fueron hallados sin vida dentro de su hogar.

Según información policial primaria, sobre las 21:30 horas ingresó un llamado de emergencia al 9.1.1. advirtiendo que se habían escuchado disparos de arma de fuego en una vivienda entre las calles Camino al Cerro de las ánimas y Cerro del Toro.

Al llegar al lugar, la Policía ingresó a la vivienda y encontró a un hombre y una mujer sin signos vitales, por lo que se solicitó la presencia de personal médico, que constató que ambos estaban muertos.

Colinas de Solymar Foto: Google Street View

Al momento de ser ultimados ambos se encontraban acompañados de sus dos hijos menores, quienes resultaron ilesos.

En la escena la Policía Científica ubicó varias vainas calibre 9mm, que fueron recolectadas junto con otros elementos. La investigación quedó a cargo de Fiscalía y del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.

Investigan un copamiento en una vivienda en las afueras de Minas

Por otro lado, la Jefatura también informó de otro evento policial ocurrido en las últimas horas en el departamento. Se trata de un copamiento a una vivienda de las afueras de Minas, en la calle Camino Higuerita, cerca de la escuela 21. El parte señala que una pareja y sus dos hijos adolescentes "fueron víctimas de un copamiento que consumaron cuatro hombres con armas cortas este domingo a la hora 21.30".

"Los autores ingresaron a la vivienda encapuchados, redujeron a los integrantes de la familia y permanecieron allí durante dos horas, retirándose en la camioneta Ford Ecosport propiedad de las víctimas, con $15.000 pesos y una notebook", detalla el parte policial.

Luego se reportó el evento al 9-1-1 y hasta allí fue la Policía, que documentó el hecho y ahora investiga bajo las órdenes de la fiscal Marlene Canosa para intentar dar con los delincuentes.

Trágico siniestro en Lavalleja: murieron dos mujeres y otras dos personas resultaron heridas

Un siniestro de tránsito fatal se registró este lunes en el departamento de Lavalleja, cerca de la localidad de Villa Serrana. Según informó Policía Caminera, dos autos chocaron de frente a la altura del kilómetro 144 de la ruta 8, pasadas las 7:30 de la mañana, y como consecuencia fallecieron dos mujeres.

La información primaria indica que ambas mujeres iban como acompañantes en uno de los vehículos, y otras dos personas que iban en ese mismo auto resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro hospitalario en Minas. En el segundo auto iba un único ocupante que no presentó lesiones de entidad.

Auto involucrado en un siniestro de tránsito fatal en Lavalleja. Foto: Policía Caminera

En la escena trabajó personal policial y de Bomberos, mientras la ruta permanecía parcialmente obstruida en la mañana del lunes.

"Las circunstancias del siniestro no se han establecido", informó la Jefatura de Policía de Lavalleja, que añadió que el conductor ileso "se encuentra a disposición de la fiscal que asumió la investigación".

Auto involucrado en un siniestro de tránsito fatal en Lavalleja. Foto: Policía Caminera

Accidente fatal en Cerro Largo

Otro siniestro de tránsito fatal se registró este lunes en el departamento de Cerro Largo. La Jefatura informó que fue en el barrio Soñora cerca de las 8:40 de la mañana.

Se trató de un vuelco de una camioneta tipo furgón en Camino de las Diligencias. Personal médico que concurrió a la zona constató la muerte del conductor: "Según las primeras observaciones en la escena, el vehículo habría impactado contra la estructura de un puente sobre la cuneta lateral antes de volcar".