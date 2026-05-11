Doble homicidio en Colinas de Solymar: mataron a tiros a un hombre de 27 años y una mujer de 24

Una pareja fue asesinada a tiros este domingo por la noche en Colinas de Solymar, en Ciudad de la Costa, informó este lunes la Jefatura de Policía de Canelones. Se trataba de un hombre de 27 años y una mujer de 24, que fueron hallados sin vida dentro de su hogar.

Según información policial primaria, sobre las 21:30 horas ingresó un llamado de emergencia al 9.1.1. advirtiendo que se habían escuchado disparos de arma de fuego en una vivienda entre las calles Camino al Cerro de las ánimas y Cerro del Toro.

Al llegar al lugar, la Policía ingresó a la vivienda y encontró a un hombre y una mujer sin signos vitales, por lo que se solicitó la presencia de personal médico, que constató que ambos estaban muertos.

Colinas de Solymar Foto: Google Street View

Al momento de ser ultimados ambos se encontraban acompañados de sus dos hijos menores, quienes resultaron ilesos.

En la escena la Policía Científica recolectó varias vainas calibre 9mm, que fueron recolectadas junto con otros elementos. La investigación quedó a cargo de Fiscalía y del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.