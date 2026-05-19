Identifican a hombre investigado por delitos sexuales en el Prado: tiene nueve antecedentes

La Jefatura de Policía de Montevideo logró identificar a un hombre que es investigado por delitos sexuales y que frecuenta la zona del Prado, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes policiales.

Días atrás, el Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de dicha jefatura había solicitado colaboración de la población para identificar al individuo que aparece en una fotografía difundida por el Ministerio del Interior. Según informó la cartera, se trata de un hombre que circula por los alrededores de la zona del Prado, en Montevideo.

El pedido fue realizado a través de una publicación oficial del Ministerio del Interior, donde se incluyó una imagen del hombre y se exhortó a la ciudadanía a aportar información de forma reservada.

Hombre investigado por delitos sexuales es buscado por la Policía. Foto: Ministerio del Interior.

Personal de la jefatura capitalina dijo a El País que el hombre, quien tiene 49 años, está "plenamente identificado". Además, según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a este medio, el hombre cuenta con nueve antecedentes penales: rapiña, abuso, hurto, violencia privada, lesiones personales y autoevasión, ya que se fugó de la cárcel de Durazno. Además, solía dormir en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).