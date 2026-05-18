Encontraron el cuerpo de un hombre de 47 años dentro de una vivienda incendiada en Paso Escobar

La Jefatura de Policía de Canelones, junto a la Fiscalía Letrada de Pando investigan un homicidio ocurrido este lunes en Paso Escobar, cerca de Barros Blancos.

Según informó la dependencia policial, tras recibir un aviso a través del Centro de Comando Unificado (CCU),

personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje de Canelones y de la Seccional 25ta. acudieron a una casa que parecía estar deshabitada y estaba en llamas.

Una vez en el lugar, y luego de la intervención de Bomberos, los policías constataron los daños en la vivienda y encontraron en su interior el cuerpo de un hombre de 47 años. La víctima poseía antecedentes penales, el último registrado en 2013.

Cuando se confirmaron indicios de violencia en la escena, concurrieron al lugar autoridades de la Jefatura Operacional II, personal del Área de Investigaciones, del Departamento de Homicidios, y peritos de la Dirección de Policía Científica, quienes realizaron relevamientos. A su vez, en el lugar estuvo la Fiscal Letrada Silvia Blanc.

Hombre de 35 años fue asesinado a puñaladas en Sauce

Un hombre de 35 años fue asesinado a puñaladas este domingo tras discutir con otro en las inmediaciones de la ruta 33, en la localidad de Sauce. Este lunes la Jefatura de Policía de Canelones informó que el autor del crimen, un hombre de 41 años, fue condenado a prisión.

Según información policial primaria, un hombre de 35 años ingresó a un centro asistencial de la zona con heridas de arma blanca de gravedad y murió más tarde debido a las lesiones. Aunque las primeras versiones aportadas "intentaron desviar la línea de investigación", apuntó la Policía, finalmente lograron dar con la hipótesis principal de lo ocurrido.

A través del testimonio de personas de la zona y de las pericias técnico-científicas realizadas en el lugar donde ocurrió el ataque —un camino vecinal a la altura del km 29 de la ruta 33—, "se determinó que la víctima mantuvo un altercado" con otro hombre, que rápidamente fue identificado.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Este lunes por la mañana la Jefatura de Policía de Canelones confirmó que fue detenido el presunto autor del homicidio. Se trata de un hombre de 41 años, con un antecedente por estafa del año 2021. El hombre fue derivado a la Fiscalía de Toledo.

Sobre el mediodía, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Toledo de 1º Turno dictó la sentencia y dispuso la condena a 7 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio.