Pablo Laurta, imputado por triple crimen en Argentina, envió amenazas de muerte desde la cárcel de Entre Ríos

Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo al que la justicia argentina imputó por "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales", volvió a ser denunciado por enviar amenazas desde el penal en el que está recluido a la espera de un juicio.

Laurta es acusado del asesinato de su ex pareja y madre de su hijo, Luna Giardina, de su exsuegra Mariel Zamudio, así como de matar y descuartizar al remisero Martín Palacio.

De acuerdo a lo que difundió el diario argentino Clarín, Laurta envió varios mensajes intimidatorios a familiares de sus víctimas: "Pronto voy a salir, ya saben quién soy", fue una de las frases.

La abogada que representa a una de las hermanas de las víctimas, Martina Romano, dijo a Canal 12 de Córdoba que "hace una semana que [Laurta] estaba enviado mensajes increíblemente desde el penal de Entre Ríos". Otro de los mensajes rezaba: “Tarde o temprano se sabrá la verdad”.

Romano agregó que la Fiscalía de Violencia de Género argentina ya confirmó que hay una causa derivada de estos mensajes, la cual se encuentra bajo investigación.

Quién es Pablo Laurta, detenido por doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta era vocero de la organización Varones Unidos que reclama la tenencia compartida de los niños hijos de parejas separadas y denuncia lo que considera excesos del feminismo.

El pasado 7 de octubre del año pasado, contactó a un chofer de Uber para que lo llevara hasta la ciudad de Córdoba, a 600 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, Laurta tomó el control del vehículo y, al llegar a su destino, lo prendió fuego. El conductor y dueño del auto era Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado.

Finalmente, el sábado 11 de octubre el hombre ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó primero a su suegra, Mariela Zamudio, en el patio y luego a la madre de su hijo, informó La Voz de Córdoba. La primera también era objeto de sus agresiones. Aseguraba que era ella quien le "llenaba la cabeza" a la hija para que no viviera en Uruguay e incluso judicialmente la acusó de diferentes delitos.

Pablo Laurta habló de sus denuncias contra las víctimas, pero no respondió preguntas. Foto: La Nación/GDA.

El hijo de la víctima estaba en la casa al momento del crimen. Una vez ocurrido el doble femicidio, Laurta tomó al niño y se subieron a un taxi. La Policía cordobesa pudo ubicar el móvil por las cámaras de seguridad y dieron con la empresa, quien les proporcionó el número del solicitante. De esa manera, la Justicia intervino el teléfono y pudieron oír que de la Terminal de Córdoba pensaba tomarse un taxi a Gualeguaychú.

El taxi que lo llevaba a la frontera lo pasaría a buscar a las 15 horas. A Laurta lo detuvieron a las 14:08 en el hotel donde se quedaba con su hijo. Le incautaron una pistola, cinco celulares y varios chips —en medio de la persecución cambió de chip pero lograron continuar rastreándolo—, una gran suma de dinero y una mira telescópica.