La Justicia argentina imputó por abuso sexual infantil a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1er Turno de Córdoba a cargo de Juan Ávila Echenique, resolvió imputar a Pablo Daniel Rodríguez Laurta, acusado de doble femicidio y de matar al remisero Martín Palacio de Entre Ríos (Argentina) por "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

Los investigadores estiman que Laurta entró a Argentina ilegalmente desde Uruguay por Puerto Yeruá (Entre Ríos) en un kayak. De allí fue a Concordia y se alojó en un hotel en donde se presentó como Pablo Rodríguez y dio un número de documento perteneciente a una mujer.

Doble femicidio y secuestro

El 7 de octubre contactó a un chofer de Uber para que lo llevara hasta la ciudad de Córdoba, a 600 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, Rodríguez Laurta tomó el control del vehículo y, al llegar a su destino, lo prendió fuego. El conductor y dueño del auto era Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado.

Finalmente, el sábado 11 de octubre el hombre ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó primero a su suegra, Mariela Zamudio, en el patio y luego a la madre de su hijo, informó La Voz de Córdoba. La primera también era objeto de sus agresiones. Aseguraba que era ella quien le "llenaba la cabeza" a la hija para que no viviera en Uruguay e incluso judicialmente la acusó de diferentes delitos.

Pablo Laurta habló de sus denuncias contra las víctimas, pero no respondió preguntas. Foto: La Nación/GDA.

El hijo de la víctima estaba en la casa al momento del crimen. Una vez ocurrido el doble femicidio, Rodríguez Laurta tomó al niño y se subieron a un taxi. La Policía cordobesa pudo ubicar el móvil por las cámaras de seguridad y dieron con la empresa, quien les proporcionó el número del solicitante. De esa manera, la Justicia intervino el teléfono y pudieron oír que de la Terminal de Córdoba pensaba tomarse un taxi a Gualeguaychú.

El taxi que lo llevaba a la frontera lo pasaría a buscar a las 15 horas. A Rodríguez Laurta lo detuvieron a las 14:08 en el hotel donde se quedaba con su hijo. Le incautaron una pistola, cinco celulares y varios chips —en medio de la persecución cambió de chip pero lograron continuar rastreándolo—, una gran suma de dinero y una mira telescópica.