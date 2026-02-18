La Justicia argentina imputó por abuso sexual infantil a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba
El uruguayo se encuentra cumpliendo prisión preventiva por doble femicidio y el asesinato del remisero Martín Palacio en Entre Ríos.
La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1er Turno de Córdoba a cargo de Juan Ávila Echenique, resolvió imputar a Pablo Daniel Rodríguez Laurta, acusado de doble femicidio y de matar al remisero Martín Palacio de Entre Ríos (Argentina) por "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".
Los investigadores estiman que Laurta entró a Argentina ilegalmente desde Uruguay por Puerto Yeruá (Entre Ríos) en un kayak. De allí fue a Concordia y se alojó en un hotel en donde se presentó como Pablo Rodríguez y dio un número de documento perteneciente a una mujer.
Doble femicidio y secuestro
El 7 de octubre contactó a un chofer de Uber para que lo llevara hasta la ciudad de Córdoba, a 600 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, Rodríguez Laurta tomó el control del vehículo y, al llegar a su destino, lo prendió fuego. El conductor y dueño del auto era Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado.
Finalmente, el sábado 11 de octubre el hombre ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó primero a su suegra, Mariela Zamudio, en el patio y luego a la madre de su hijo, informó La Voz de Córdoba. La primera también era objeto de sus agresiones. Aseguraba que era ella quien le "llenaba la cabeza" a la hija para que no viviera en Uruguay e incluso judicialmente la acusó de diferentes delitos.
El hijo de la víctima estaba en la casa al momento del crimen. Una vez ocurrido el doble femicidio, Rodríguez Laurta tomó al niño y se subieron a un taxi. La Policía cordobesa pudo ubicar el móvil por las cámaras de seguridad y dieron con la empresa, quien les proporcionó el número del solicitante. De esa manera, la Justicia intervino el teléfono y pudieron oír que de la Terminal de Córdoba pensaba tomarse un taxi a Gualeguaychú.
El taxi que lo llevaba a la frontera lo pasaría a buscar a las 15 horas. A Rodríguez Laurta lo detuvieron a las 14:08 en el hotel donde se quedaba con su hijo. Le incautaron una pistola, cinco celulares y varios chips —en medio de la persecución cambió de chip pero lograron continuar rastreándolo—, una gran suma de dinero y una mira telescópica.
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