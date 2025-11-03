Justicia de Córdoba dictó prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio

Redacción El País e información de La Nación/GDA

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, dictó la prisión preventiva contra Pablo Daniel Rodriguez Laurta por considerarlo supuesto autor de los delitos de "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género en perjuicio de su expareja Luna Giardina; homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra Mariel Zamudio (madre de Giardina) y violación de domiclio.

Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, luego de haber sido imputado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, chofer que fue asesinado y descuartizado. En medio de la investigación, la Policía encontró la billetera del chofer que fue contactado por el principal acusado, Pablo Laurta, para viajar hasta la casa donde creen los investigadores que cometió el doble femicidio.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba Foto: Facebook/Luna Giardina

Según informó el medio argentino TN, la billetera estaba en la habitación de hotel que había alquilado Laurta en Gualeguaychú, junto al resto de sus cosas personales, y fue encontrada tras el allanamiento que hicieron los efectivos policiales.

El encuentro entre Palacio y Laurta quedó registrado por una cámara de seguridad de la terminal de ómnibus de Concordia, según informó La Nación. La filmación muestra cómo se saludan de manera afectuosa con un beso. El remisero esperaba a su pasajero con el baúl abierto para guardar el equipaje

Buscan determinar si el cuerpo que hallaron es de a Martín Sebastián Palacio, el chofer que trasladó a Pablo Laurta. Foto: Facebook / Ciudad Satélite Noticias.

Quién es Pablo Laurta, detenido por doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta era vocero de la organización Varones Unidos que reclama la tenencia compartida de los niños hijos de parejas separadas y denuncia lo que considera excesos del feminismo. Ahora el montevideano es también quien fue detenido por ser un doble femicida. Se lo investiga por las muertes de su expareja y su exsuegra, que fueron acribilladas a balazos en la provincia de Córdoba, Argentina.

El 20 de octubre fue trasladado este lunes por la mañana desde Entre Ríos –donde fue detenido– a Córdoba, donde permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Según detalló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con La Voz En Vivo, Laurta pasará primero por la Jefatura de Policía para realizar los trámites de rigor "y luego será trasladado a la cárcel de Cruz del Eje".

Quinteros explicó que en la cárcel de Bouwer, destino fijado en primera instancia, no está habilitado el módulo de alta seguirdad.