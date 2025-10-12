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El País Información Policiales

Detenido uruguayo acusado de doble femicidio en Córdoba: estaba junto a su hijo en un hotel en Gualeguaychú

El niño se encuentra bien y el hombre planeaba cruzar la frontera en taxi. Habría asesinado a su expareja y su exsuegra con un arma de fuego.

12/10/2025, 12:47
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La policía argentina difunde imagen de Pablo Laurta acusado de doble femicidio.
La policía argentina difunde imagen de Pablo Laurta y su hijo Pedro que está desaparecido.
Foto: Policía Entre Ríos

En la tarde de este domingo, fueron encontrados el niño de 5 años y su padre, Pablo Laurta, que era buscado por la Policía argentina como presunto autor de un doble femicidio.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familia de Córdoba el niño está en buen estado de salud y el padre fue detenido cuando se encontraba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi. Actuaron en el operativo la Policía de Córdoba y de Entre Ríos.

Doble crimen en Córdoba: encontraron al niño de 5 años, y detuvieron a su padre Pablo Laurta
Policía junto al niño de 5 años encontrado en Gualeguaychú: su padre, Pablo Laurta fue detenid.
Foto: Policía de Entre Ríos

En la noche del sábado, madre e hija, fueron asesinadas en el barrio Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Según publica el diario La Voz de Córdoba, el presunto asesino había sido identificado como Pablo Laurta, uruguayo. Luego de matar a las mujeres secuestró a su hijo y se fue en taxi a la terminal de ómnibus. Fue encontrado en la provincia de Entre Ríos.

¿Quién es Pablo Laurta, el uruguayo detenido en Argentina como presunto autor de doble femicidio y secuestro?

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