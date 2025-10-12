Detenido uruguayo acusado de doble femicidio en Córdoba: estaba junto a su hijo en un hotel en Gualeguaychú

En la tarde de este domingo, fueron encontrados el niño de 5 años y su padre, Pablo Laurta, que era buscado por la Policía argentina como presunto autor de un doble femicidio.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familia de Córdoba el niño está en buen estado de salud y el padre fue detenido cuando se encontraba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi. Actuaron en el operativo la Policía de Córdoba y de Entre Ríos.

Policía junto al niño de 5 años encontrado en Gualeguaychú: su padre, Pablo Laurta fue detenid. Foto: Policía de Entre Ríos

En la noche del sábado, madre e hija, fueron asesinadas en el barrio Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Según publica el diario La Voz de Córdoba, el presunto asesino había sido identificado como Pablo Laurta, uruguayo. Luego de matar a las mujeres secuestró a su hijo y se fue en taxi a la terminal de ómnibus. Fue encontrado en la provincia de Entre Ríos.

AHORA I Así trasladaban a la jefatura de la policía de Gualeguaychú a Pablo Laurta, el hombre que se llevó al nene de 5 años y está sospechado de haber matado a su expareja (la mamá del chico) y a su exsuegra en Córdoba. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/y5ovMMu2j2 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 12, 2025

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