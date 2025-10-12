¿Quién es Pablo Laurta, el uruguayo detenido en Argentina como presunto autor de doble femicidio y secuestro?

Redacción El País

La Policía de Córdoba detuvo a Pablo Laurta como presunto autor del doble femicidio de dos mujeres en Córdoba este sábado.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en la noche del sábado en la localidad de Villa Serrana en Córdoba mientras estaban en su casa. Según informa La Voz de Córdoba, Laurta habría entrado al domicilio y disparado un arma de fuego contra las dos mujeres. Luego se llevó a su hijo Pedro de 5 años. Abandonó la provincia en ómnibus y fue detenido junto al niño en un hotel de Gualeguaychú este domingo. Laurta pretendía cruzar la frontera con Uruguay en taxi. Según los medios argentinos, Giardina ya había denunciado a Laurta por violencia y tenía un botón antipánico, pero no llegó a activarlo.

Pablo Laurta es, según su biografía en la red social X, director de VContenidos, una empresa de marketing digital. También fue presentado como "empresario de medios digitales" en un panel sobre “Desafíos a los derechos y libertades informativas" que se realizó en el Palacio Legislativo en abril de 2022 según consta en el sitio web del Parlamento.

Además es el creador de la página Varones Unidos en Uruguay. "Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras", dice la página sobre las razones de la existencia del grupo.

En el sitio se detalla el caso de la tenencia de Pedro desde la perspectiva de Pablo Laurta. En los textos apunta contra la “justicia feminista de Córdoba” y acusa a Giardina de presentar “denuncias falsas y secuestrar a Pedro en Argentina”. Según esa misma declaración Luna estaba viviendo en Córdoba con su madre y su hijo desde 2023. El niño nació en Córdoba en 2019.

La Policía de Córdoba intenta establecer también si hay algún vínculo entre Laurta y la desaparición de un chofer de una app de transporte.

Se trata de un hombre de Entre Ríos que llevó hasta Córdoba a Laurta en un Toyota Corolla blanco el miércoles de la semana pasada. Desde entonces el chófer está desaparecido y el vehículo apareció incendiado. Además, este sábado se produjo un incendio en una iglesia evangélica también en Córdoba a unos 400 metros de la casa de las víctimas de femicidio. Algunos medios afirman que Laurta era parte de la delegación uruguaya que asistió a esa iglesia. En el incendio murieron dos niñas uruguayas.

