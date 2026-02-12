El uruguayo Pablo Laurta fue trasladado a Concordia y pidió perdón por el crimen del remisero Martín Palacio

El uruguayo Pablo Laurta, acusado por haber asesinado a la madre de su hijo y a su exsuegra, fue trasladado desde Córdoba hasta la ciudad entrerriana de Concordia, donde deberá responder por el homicidio del remisero Martín Palacio.

El acusado llegó este miércoles pasadas las 18:00 horas bajo un fuerte operativo de seguridad y fue recibido en la Jefatura Departamental. Luego lo derivaron a la Unidad Penal 3, donde permanecerá detenido, informó el medio argentino TN.

El traslado se realizó porque estaba previsto que este jueves se llevara a cabo una audiencia en el Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza Gabriela Seró, ya que estaba próximo a vencer el plazo de prisión preventiva en la causa por el asesinato de Palacio.

Al bajar del móvil policial y ante la presencia de periodistas, Laurta señaló: “La Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad".

“Quiero que se investigue lo que pasó con mi hijo. Sobre lo mío, espero que siga el curso de la Justicia y se sepa la verdad”, agregó.

En diálogo con Canal 9 Litoral, envió además un mensaje a la familia del remisero asesinado: “Lo siento muchísimo, de verdad”.

Durante la audiencia, la jueza Seró resolvió extender por 90 días la prisión preventiva, tal como lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal. Desde la fiscalía, argumentaron que aún restan producir pruebas y que la investigación penal continúa en curso.

Tras la resolución de este jueves, el acusado continuará detenido mientras avanzan ambas investigaciones en su contra.

Buscan determinar si el cuerpo que hallaron es de a Martín Sebastián Palacio, el chofer que trasladó a Pablo Laurta. Foto: Facebook / Ciudad Satélite Noticias.

Doble femicidio y secuestro

Los investigadores estiman que Laurta entró a Argentina ilegalmente desde Uruguay por Puerto Yeruá (Entre Ríos) en un kayak. De allí fue a Concordia y se alojó en un hotel en donde se presentó como Pablo Rodríguez y dio un número de documento perteneciente a una mujer.

El 7 de octubre contactó a un chofer de Uber para que lo llevara hasta la ciudad de Córdoba, a 600 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, Rodríguez Laurta tomó el control del vehículo y, al llegar a su destino, lo prendió fuego. El conductor y dueño del auto era Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado.

Pablo Laurta llegó a Córdoba e hizo declaraciones a la prensa Foto: Captura de video

Finalmente, el sábado 11 de octubre el hombre ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó primero a su suegra, Mariela Zamudio, en el patio y luego a la madre de su hijo, informó La Voz de Córdoba. La primera también era objeto de sus agresiones. Aseguraba que era ella quien le "llenaba la cabeza" a la hija para que no viviera en Uruguay e incluso judicialmente la acusó de diferentes delitos.

Pablo Laurta secuestró a su hijo de 6 años tras cometer el doble femicidio en Córdoba. Foto: La Nación/GDA

El hijo de la víctima estaba en la casa al momento del crimen. Una vez ocurrido el doble femicidio, Rodríguez Laurta tomó al niño y se subieron a un taxi. La Policía cordobesa pudo ubicar el móvil por las cámaras de seguridad y dieron con la empresa, quien les proporcionó el número del solicitante. De esa manera, la Justicia intervino el teléfono y pudieron oír que de la Terminal de Córdoba pensaba tomarse un taxi a Gualeguaychú.

El taxi que lo llevaba a la frontera lo pasaría a buscar a las 15 horas. A Rodríguez Laurta lo detuvieron a las 14:08 en el hotel donde se quedaba con su hijo. Le incautaron una pistola, cinco celulares y varios chips —en medio de la persecución cambió de chip pero lograron continuar rastreándolo—, una gran suma de dinero y una mira telescópica.