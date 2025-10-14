Confirman que cuerpo hallado en Entre Ríos es del remisero que transportó a Pablo Laurta: está desmembrado

Redacción El País

El ministerio de Seguridad de Entre Ríos confirmó este martes que el cuerpo hallado este lunes corresponde "en un 99%" a Martín Palacio, el remisero que transportó a Pablo Laurta hacia Córdoba. "Faltan su cabeza y sus brazos", dijo a El País el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Además de la imputación por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ahora se le sumó a Laurta la imputación por homicidio "criminalis causa" de Martín Palacio.

Martín Palacios llevó hasta Córdoba a Laurta en un Toyota Corolla blanco el pasado miércoles. Desde entonces estaba desaparecido y el vehículo apareció incendiado.

El auto fue encontrado en Córdoba, en un camino rural, completamente incenciado y con unas llaves al costado. Vecinos de la zona dijeron que vieron a Laurta solo cerca del auto, lo prendió fuego y se retiró atravesando un campo privado. Pensaron en asistir a Laurta, pero desistieron por miedo y lo perdieron de vista, mientras caminaba "apurado y a paso firme".

Martín Sebastián Palacio es el remisero que fue contactado por Pablo Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba. Foto: TN.

Laurta tenía la billetera de Palacio

En medio de la investigación, la Policía encontró este lunes la billetera del chofer que fue contactado por el principal acusado, Pablo Laurta, para viajar hasta la casa donde creen los investigadores que cometió el doble femicidio.

Según informó el medio argentino TN, la billetera estaba en la habitación de hotel que había alquilado Laurta en Gualeguaychú, junto al resto de sus cosas personales, y fue encontrada tras el allanamiento que hicieron los efectivos policiales.

El encuentro entre Palacio y Laurta quedó registrado por una cámara de seguridad de la terminal de ómnibus de Concordia, según informó La Nación. La filmación muestra cómo se saludan de manera afectuosa con un beso. El remisero esperaba a su pasajero con el baúl abierto para guardar el equipaje.

Quién es Pablo Laurta, detenido por doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta era vocero de la organización Varones Unidos que reclama la tenencia compartida de los niños hijos de parejas separadas y denuncia lo que considera excesos del feminismo. Ahora el montevideano es también quien fue detenido por ser un doble femicida. Se lo investiga por las muertes de su expareja y su exsuegra, que fueron acribilladas a balazos en la provincia de Córdoba, Argentina.

Pablo Laurta en una conferencia en el Palacio Legislativo en abril de 2022.

Fue detenido en el lobby de un hotel céntrico de la localidad entrerriana de Gualeguaychú, desde donde se presume que planeaba pasar a Uruguay. Dos policías de particular se acercaron por atrás y lo sujetaron, en el momento en que se disponía a devolver la bandeja del desayuno.

El hombre fue luego bajado de un vehículo policial en silla de ruedas por varios agentes y encerrado en la Jefatura Departamental de la policía de Gualeguaychú. Ya en la mañana Interpol Argentina había puesto al tanto a Interpol Uruguay del crimen que todo indica que cometió. El hijo de Laurta, Pedro, que este martes cumple seis años, fue rescatado sano y salvo en el mismo hotel.