Las imágenes que muestran cómo fue atrapado Pablo Laurta por la Policía en el hotel en Gualeguaychú

La Policía de Entre Ríos difundió imágenes del momento en que fue detenido Pablo Laurta. El uruguayo, fundador del grupo Varones Unidos, es acusado de haber asesinado a su exmujer y su exsuegra en la noche del sábado y luego secuestrar a su hijo.

Laurta estaba requerido por Interpol y fue encontrado en un hotel en Gualeguaychú este domingo. Las imágenes muestran al uruguayo ingresando al lobby del hotel, con una bandeja junto a su hijo de 5 años. En ese momento, dos efectivos que están de civil logran atraparlo y sacarlo del lugar.

Policía junto al niño de 5 años encontrado en Gualeguaychú: su padre, Pablo Laurta fue detenid. Foto: Policía de Entre Ríos

Según el parte oficial Laurta se descompensó y fue llevado a un hospital. El niño fue derivado a la comisaría del menor. Se espera la requisa de la habitación del hotel para encontrar indicios sobre el homicidio.

Los efectivos también investigan la vinculación de Laurta con la desaparición de un chófer que lo llevó desde Concordia a Córdoba el miércoles 9 de octubre. Su auto fue incendiado.