Madre de Pablo Laurta: “Hoy es el cumpleaños de mi nieto y está sin su mamá y su abuela porque su papá las mató”

Redacción El País

Este martes 14 de octubre Pedro Rodríguez cumple 6 años. Pero no va a ser un cumpleaños más. Su padre, Pablo Rodríguez Laurta, es sospechoso de haber asesinado a disparos a su mamá, Luna Giardina, y a su abuela, Mariel Zamudio. Su otra abuela, Estrella Laurta, cuenta este dato desconsolada: "Hoy es el cumpleaños de mi nietito de seis años y está sin su mamá y sin su abuela porque su papá las mató".

Estrella no puede creer que su hijo Pablo haya sido capaz de llegar a este punto. Tuvo, asegura, "una infancia y adolescencia entre algodones", hasta que decidió independizarse y dejó de hablarle entre 2010 y 2016, año en el que el hombre decidió fundar Varones Unidos.

"Mi hijo se merece cadena perpetua porque no puede haber hecho lo que hizo", remarca.

La relación de Estrella Laurta con Luna Giardina

Estrella Laurta reconstruyó este martes en diálogo con La Voz de Córdoba cómo fue el vínculo con su exnuera, Luna Giardina.

"Luna se había ido en octubre de 2023 para votar en las PASO. Era el día de la madre y el cumpleaños de Pedro. Se fue con un permiso vencido. Cuando llegó allá después del cumpleaños de Pedro tenía que volver el 30, que es el cumpleaños de mi hijo, pero no volvió", detalló.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba Foto: Facebook/Luna Giardina

"Ella me llama unos días antes y me dice que va a dejar a mi hijo", recordó Laurta y aseguró que le dijo a la joven que estaba en todo su derecho de hacerlo. La joven no paraba de llorar, por lo que tomó el teléfono la madre, Mariel Zamudio, y solo dijo una cosa antes de cortar la comunicación: “Mi hija pasó un calvario”.

La madre de Pablo Laurta asegura que el vínculo con la joven fue muy bueno: "Luna era una madre ejemplar, dejó todo por cuidar a su hijo, fue mamá con 19 años, era una nena".

La historia se torció, asegura la mujer, cuando su hijo las puso en contra. Desde enero de 2023, tanto Estrella como su exmarido perdieron el contacto con su nieto. "Lo que hizo (Pablo) fue decirle a Luna que tanto yo como mi exesposo íbamos a estar siempre del lado de él y eso fue lo que la asustó", lamentó.

Qué pasará con Pedro

Consultada por si sabe dónde está su nieto, Estrella Laurta dijo que no le han dicho dónde se encuentra, pero sí sabe que una media hermana de Luna, que vive en Chile, estaba viajando a Argentina para hacerse cargo del menor.

"Yo soy una señora de 63 años, jubilada, con mala salud. Dije que si no había nadie que pudiera quedarse con mi nieto yo con mucho gusto estaba dispuesta porque lo amo con todo mi corazón, es mi razón de vivir", remarcó.

El doble femicidio y el secuestro

Los investigadores estiman que el hombre entró a Argentina ilegalmente desde Uruguay por Puerto Yeruá (Entre Ríos) en barco. De allí fue a Concordia y se alojó en un hotel en donde se presentó como Pablo Rodríguez y dio un número de documento perteneciente a una mujer.

Pablo Laurta. Foto: Policía de Entre Ríos.

El 7 de octubre contactó a un chofer de Uber que al momento está desaparecido para que lo lleve hasta la ciudad de Córdoba, a 600 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, Rodríguez Laurta tomó el control del vehículo y, al llegar a su destino, lo prendió fuego. El conductor y dueño del auto está siendo buscado desde ese momento. La Policía intenta determinar si se trata del cuerpo hallado desmembrado en un descampado en la provincia de Entre Ríos. La billetera del chofer fue hallada en el hotel en el que fue detenido el agresor.

Finalmente, el sábado 11 de octubre el hombre ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó primero a su suegra, Mariela Zamudio, en el patio y luego a la madre de su hijo, informó La Voz de Córdoba. La primera también era objeto de sus agresiones. Aseguraba que era ella quien le "llenaba la cabeza" a la hija para que no viviera en Uruguay e incluso judicialmente la acusó de diferentes delitos.

El hijo de la víctima, de 5 años, estaba en la casa al momento del crimen. Una vez ocurrido el doble femicidio, Rodríguez Laurta tomó al niño y se subieron a un taxi. La Policía cordobesa pudo ubicar el móvil por las cámaras de seguridad y dieron con la empresa, quien les proporcionó el número del solicitante. De esa manera, la Justicia intervino el teléfono y pudieron oír que de la Terminal de Córdoba pensaba tomarse un taxi a Gualeguaychú.

"Lo fuimos viendo en tiempo real. Yo tenía la escucha en Córdoba y le iba diciendo al ministro (Néstor) Roncaglia (de Entre Ríos) lo que iba pasando. Escuchábamos que iba a pedir un remise para ir de Gualeguaychú a Puerto Yeruá. Como actuamos de ministro a ministro, evitamos un montón de burocracia en el medio. Cosas que podrían haber llevado dos o tres horas, llevaron 20 minutos", explicó el ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros a El País.

El taxi que lo llevaba a la frontera lo pasaría a buscar a las 15 horas. A Rodríguez Laurta lo detuvieron a las 14:08 en el hotel donde se quedaba con su hijo. Le incautaron una pistola, cinco celulares y varios chips —en medio de la persecución cambió de chip pero lograron continuar rastreándolo—, una gran suma de dinero y una mira telescópica.

El hijo de la víctima está al cuidado de autoridades argentinas y una tía que vive en Chile viajó a verlo.