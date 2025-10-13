Así hablaba Pablo Laurta, como vocero de Varones Unidos, sobre la ley de violencia de género en Uruguay

Redacción El País

El uruguayo Pablo Laurta fue detenido este domingo en Gualeguaychú (Argentina). El hombre es el principal sospechoso por el doble femicidio en Córdoba contra su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio. Fue apresado cuando intentaba cruzar nuevamente a Uruguay con su hijo Pedro, de 5 años.

El hombre, que ya fue imputado y en las próximas horas será trasladado a una cárcel de Córdoba, es el creador del colectivo Varones Unidos en Uruguay. Como vocero de esta organización participó de varias entrevistas en medios de comunicación.

"Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandria, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras", detalla el sitio web de Varones Unidos sobre las razones de la existencia del grupo.

Pablo Laurta en una conferencia en el Palacio Legislativo en abril de 2022.

La oposición de Laurta a la Ley Integral de Violencia de Género

En el años 2017, cuando el Parlamento se preparaba para votar el Proyecto de Ley Integral de Violencia de Género, Pablo Laurta expuso en una entrevista televisiva por qué Varones Unidos se oponía a esta ley.

"Este proyecto define dos leyes distintas para el mismo delito, dependiendo de si lo hace una mujer o un hombre. Si un hombre ejerce violencia contra su pareja, lo atiende esta ley nueva. Pero si es la mujer, esto lo atiende la Ley de Violencia Doméstica anterior, ya aprobada. Eso establece una asimetría: para el mismo delito hay dos leyes distintas", sostuvo Laurta en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).

Para Laurta, otro punto que presuntamente "viola" la ley —posteriormente aprobada— es la presunción de inocencia. "Se toma que los hombres son culpables, sin necesidad de algún tipo de prueba. Si sos hombre y estás en pareja, podés tener una diferencia con tu pareja. Y tu pareja puede ir a la comisaría, ponerte una denuncia que puede ser cierta o no, y con eso consigue que te saquen de tu casa y pases un tiempo indeterminado en un calabozo. Estás expuesto a perder tu libertad sin haber hecho nada ilegal", sostuvo.

Denuncias por violencia de género contra Laurta

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en la noche del sábado en la localidad de Villa Serrana en Córdoba mientras estaban en su casa.

Según informa La Voz de Córdoba, Laurta habría entrado al domicilio y disparado un arma de fuego contra las dos mujeres. Luego se llevó a su hijo Pedro de 5 años. Abandonó la provincia en ómnibus y fue detenido junto al niño en un hotel de Gualeguaychú este domingo. Laurta pretendía cruzar la frontera con Uruguay en taxi.

Según fuentes de la investigación, Giardina ya había denunciado a Laurta por violencia y tenía un botón antipánico. La mujer, que había vivido en Uruguay con el presunto femicida, había regresado a Córdoba —su ciudad natal— a fines del año pasado por reiterados episodios de violencia de género por parte de Laurta.

Luna Giardina Foto: Facebook/ Luna Giardina

Semanas atrás, el hombre comenzó a merodear la casa de las víctimas. Según el relato de un vecino en diálogo con TN, Laurta se trepó al techo de la casa de su expareja y la exsuegra comenzó a gritar para pedir ayuda.

"Mariel estuvo gritando, me asomo, le consulto si es su yerno y me dice que no. Ahí le grito y él se sube a una Toyota Hilux y se da a la fuga", detalló el vecino.