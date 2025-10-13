Qué va a pasar con Pablo Laurta, el uruguayo detenido e imputado por doble femicidio en Córdoba

Redacción El País

Avanza la investigación por el doble femicidio en Córdoba (Argentina) de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio. El principal sospechoso es la expareja de Giardina, el uruguayo Pablo Laurta, quien luego de presuntamente asesinar a disparos a las mujeres secuestró a su hijo, Pedro, de 5 años.

Este lunes el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que Laurta fue detenido en Entre Ríos y será trasladado a la cárcel de Bouwer en Córdoba mientras avanza la investigación. El hombre fue imputado este domingo por doble homicidio agravado por violencia de género (femicidio) y por uso de arma de fuego.

En diálogo con el streaming La Voz en vivo, Quinteros apuntó que luego de los trámites procesales Lautra será trasladado a Córdoba al igual que el niño.

Qué pasará con Pedro, el hijo de Pablo Laurta

"Claramente ese niño que se ha quedado sin nada tiene que tener una contención psicológica", enfatizó el ministro Quinteros.

Este lunes una tía del menor está viajando desde Chile hacia Córdoba y la Justicia será la que disponga con quién quedará a resguardo el niño.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba Foto: Facebook/Luna Giardina

"Si no hubiéramos actuado rápidamente, con todos los elementos que teníamos, el niño ya estaría en Uruguay y sería una verdadera complicación poder ubicarlo y traerlo", remarcó.

"En medio de la desgracia de este suceso, que pudiéramos lograr detener a Laurta y rescatar al pequeño es un alivio", agregó el funcionario de Seguridad.

Chofer desaparecido e incendio en una iglesia

En paralelo a la investigación por el doble femicidio, también figura como desaparecido Martín Palacios, chofer de una app de transporte, quien habría trasladado a Laurta desde Concordia hasta Córdoba. Palacios apuntó que se investiga qué pasó con el hombre y si tiene vinculación.

En tanto, el ministro de Seguridad mostró "sorpresa" como todos, al ver que el mismo día, "a muy pocas cuadras" de donde ocurrió el doble femicidio, se incendió una iglesia evangélica en la que se encontraba una delegación uruguaya. Producto de la tragedia murieron dos niñas.

Iglesia evangélica se incendió en Córdoba y dos niñas uruguayas perdieron la vida Foto: Nicolás Bravo / La Voz

"El hecho de que estas 43 personas sean de nacionalidad uruguaya y que el otro crimen, a pocas cuadras, lo perpetre una persona de nacionalidad uruguaya hace que se aten cabos. En principio hay que determinar el horario en que Rodríguez Laurta hizo el pedido del taxi rumbo a Gualeguaychú. No se descarta absolutamente nada", apuntó Quinteros.