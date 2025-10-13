Quiénes eran Luna Giardina y Mariel Zamudio, víctimas del doble femicidio en Córdoba a manos de Pablo Laurta

Redacción El País

El uruguayo Pablo Laurta, integrante de Varones Unidos, fue detenido e imputado a última hora de este domingo como presunto autor del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y la madre de ella, Mariel Zamudio, en Córdoba.

El hombre habría matado a disparos a las dos mujeres y posteriormente se llevó a su hijo Pedro, de 5 años, con quien pretendía volver a cruzar a Uruguay de forma clandestina.

Quiénes eran Luna Giardina y Mariel Zamudio

Luna Giardina, de 24 años, era originaria de Córdoba (Argentina). Vivió en Uruguay pero había vuelto a su ciudad a fines del año pasado, según informó La Voz de Córdoba, luego de sufrir reiterados episodios de violencia de género por parte de su expareja, Pablo Laurta.

Este año, la joven había retomado sus estudios de Agronomía y para mantenerse tenía diversos emprendimientos: confeccionaba y vendía tejidos a través de las redes sociales, preparaba alimentos y buscaba trabajo como redactora.

Luna Giardina, joven asesinada presuntamente a manos de su expareja, el uruguayo Pablo Laurta Foto: Facebook/Luna Giardina

La joven vivía junto a su hijo Pedro, de 5 años, y con su mamá, Mariel Zamudio —de 50 años—. Zamudio, descrita por sus vecinos, era "una mujer muy querida". La mujer ayudaba en el cuidado de su nieto.

Mariel Zamudio fue víctima de femicidio Foto: Facebook/Mariel Zamudio

Las últimas publicaciones de Luna Giardina en redes sociales

Luna Giardina regresó a Córdoba en busca de paz. Debido a las reiteradas denuncias contra su expareja por violencia de género, tanto ella como su madre portaban botón de pánico, confirmaron fuentes de la investigación.

La última publicación de la joven en su cuenta de Facebook fue para celebrar sus buenas notas en la facultad, a la que había vuelto a inscribirse este año para estudiar Agronomía.

"Vamos bien. ¡Qué lindo es llorar de felicidad! Lo que es para uno siempre termina llegando, gracias a Dios", escribió la mujer.

En tanto, también su cuenta contaba con publicaciones que hacían referencias a la relación tóxica con el padre de su hijo. "Todos los psicópatas son asesinos", rezaba un posteo del año pasado.

En otra publicación, de la semana pasada, apuntaba: "Por tu propia salud mental, toma las señales confusas de las personas como un rotundo no".

El relato del vecino de Luna Giardina y Mariel Zamudio: "Eran buenas personas"

El vecino de Luna Giardina y Mariel Zamudio es testigo clave para avanzar en la investigación por el doble femicidio y posterior secuestro del hijo de la joven a manos de Pablo Laurta.

El hombre, que habló con TN sin dar su identidad, detalló que el sábado por la mañana salió de trabajar y cuando se encontraba en el patio trasero de su casa escuchó "una detonación".

"No le di importancia, pensé que serían los perros o una chapa que se cayó en el patio. Si hubiese sabido de esta persona, podría haber intervenido. Como no se escucharon gritos seguí trabajando", lamentó el hombre.

Según el relato, cinco minutos después, vio como Laurta salía de la casa de Giardina con el hijo de ambos.

"Veo a la persona esta pasar con Pedrito caminando de la mano. Dobla la calle y está unos cinco minutos esperando el taxi", prosiguió el relato del vecino, quien aseguró que no tenía ninguna actitud sospechosa.

Recién sobre las 19:00 horas, unos oficiales se aproximaron a la cuadra y consultaron al vecino si podía contactarse con Luna y Mariel. El hombre golpeó las manos en el jardín y ante la falta de respuesta llamó a ambas mujeres por teléfono, pero los celulares estaban apagados.

Una señal lo hizo entrar en alerta. Los oficiales le dijeron que las mujeres "tenían el botón antipánico apagado". A pesar de esto, se fueron del lugar. Así, el hombre le comentó a otro vecino de la calle lo que había escuchado y visto ese día y procedieron a mirar para el jardín del fondo de las mujeres donde vieron la trágica escena: Mariel Zamudio yacía sin vida.

El pedido de ayuda de Mariel días antes

Según el relato del vecino, Pablo Laurta había estado merodeando en la zona y se había subido al techo de la casa donde vivían Luna Giardina, su hijo Pedro y Mariel Zamudio.

"Mariel estuvo gritando, me asomo, le consulto si es su yerno y me dice que no. Ahí le grito y él se sube a una Toyota Hilux y se da a la fuga", detalló el vecino.

La detención de Pablo Laurta en Galeguaychú

En la tarde de este domingo, fueron encontrados el niño de 5 años y su padre, Pablo Laurta, que era buscado por la Policía argentina como presunto autor de un doble femicidio.

Según informó la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familia de Córdoba el niño está en buen estado de salud y el padre fue detenido cuando se encontraba organizando el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi. Actuaron en el operativo la Policía de Córdoba y de Entre Ríos.

Policía junto al niño de 5 años encontrado en Gualeguaychú: su padre, Pablo Laurta fue detenid. Foto: Policía de Entre Ríos

En la noche del sábado, madre e hija, fueron asesinadas en el barrio Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Según publica el diario La Voz de Córdoba, el presunto asesino había sido identificado como Pablo Laurta, uruguayo. Luego de matar a las mujeres secuestró a su hijo y se fue en taxi a la terminal de ómnibus. Fue encontrado en la provincia de Entre Ríos.

Quién es Pablo Laurta y por qué se lo investiga

La Policía de Córdoba detuvo a Pablo Laurta como presunto autor del doble femicidio de dos mujeres en Córdoba este sábado.

Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en la noche del sábado en la localidad de Villa Serrana en Córdoba mientras estaban en su casa. Según informa La Voz de Córdoba, Laurta habría entrado al domicilio y disparado un arma de fuego contra las dos mujeres. Luego se llevó a su hijo Pedro de 5 años.

Abandonó la provincia en ómnibus y fue detenido junto al niño en un hotel de Gualeguaychú este domingo. Laurta pretendía cruzar la frontera con Uruguay en taxi. Según los medios argentinos, Giardina ya había denunciado a Laurta por violencia y tenía un botón antipánico, pero no llegó a activarlo.

Pablo Laurta es, según su biografía en la red social X, director de VContenidos, una empresa de marketing digital. También fue presentado como "empresario de medios digitales" en un panel sobre “Desafíos a los derechos y libertades informativas" que se realizó en el Palacio Legislativo en abril de 2022 según consta en el sitio web del Parlamento.

Además es el creador de la página Varones Unidos en Uruguay. "Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras", dice la página sobre las razones de la existencia del grupo.

En el sitio se detalla el caso de la tenencia de Pedro desde la perspectiva de Pablo Laurta. En los textos apunta contra la “justicia feminista de Córdoba” y acusa a Giardina de presentar “denuncias falsas y secuestrar a Pedro en Argentina”. Según esa misma declaración Luna estaba viviendo en Córdoba con su madre y su hijo desde 2023. El niño nació en Córdoba en 2019.

Pablo Laurta en una conferencia en el Palacio Legislativo en abril de 2022.

La Policía de Córdoba intenta establecer también si hay algún vínculo entre Laurta y la desaparición de un chofer de una app de transporte.

Se trata de un hombre de Entre Ríos que llevó hasta Córdoba a Laurta en un Toyota Corolla blanco el miércoles de la semana pasada. Desde entonces el chófer está desaparecido y el vehículo apareció incendiado. Además, este sábado se produjo un incendio en una iglesia evangélica también en Córdoba a unos 400 metros de la casa de las víctimas de femicidio. Algunos medios afirman que Laurta era parte de la delegación uruguaya que asistió a esa iglesia. En el incendio murieron dos niñas uruguayas.