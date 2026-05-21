Camión que trasladaba combustible protagonizó choque múltiple que dejó como saldo tres heridos en ruta 5

Un siniestro de tránsito que ocurrió este jueves en Florida dejó como saldo tres lesionados, uno de ellos politraumatizado. El incidente ocurrió sobre las 12:50 a la altura del kilómetro 95.100 de la ruta 5, informó Policía Caminera.

De acuerdo al cuerpo policial, se trató de un choque múltiple por alcance entre tres vehículos que circulaban de Sur a Norte.

El accidente se dio cuando un camión de auxilio embistió por alcance a una camioneta, la cual luego colisionó con la cisterna de un camión tractor de Ancap que trasladaba combustible. Se busca determinar las causas del siniestro.

El camión que trasladaba combustible estaba detenido en un zona de obras esperando para retomar la marcha. El conductor de este vehículo resultó ileso y no se registraron pérdidas o derrame de combustible.

En la camioneta circulaban dos personas que resultaron con lesiones leves, mientras que el conductor del camión que embistió en primer lugar, resultó politraumatizado.

La ruta fue obstruida de Sur a Norte y el tránsito fue canalizado a contramano.

Tragedia en Ruta 81: reventó un neumático de la moto, cayeron y el acompañante murió

Policía Caminera informó en la noche del pasado jueves de un nuevo siniestro de tránsito fatal en rutas nacionales. Ocurrió en la carretera 81, a la altura del kilómetro 60,5, en la zona de Los Arenales, en Canelones. Según los datos primarios que recabó la investigación, una moto con dos ocupantes que circulaba de oeste a este reventó un neumático y tanto la conductora como el acompañante cayeron al pavimento.

Moto involucrada en un siniestro de tránsito fatal en la noche del jueves 14 de mayo de 2026. Foto: Policía Caminera

Quien falleció es quien iba como acompañante, un hombre de 76 años. La conductora de la moto, una mujer de 53 años, resultó politraumatizada y fue trasladada a un sanatorio