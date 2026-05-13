Siniestro fatal en Montevideo: hombre de 31 años murió luego de chocar su moto contra un auto

Un hombre de 31 años falleció este miércoles por la mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Bajo la Petisa y Camino Methol, cerca de un polo logístico, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

En el siniestro se vieron involucrados una moto y un auto. Según reconstruye la información policial, el conductor del vehículo, un hombre de 41 años, dobló en la intersección de las calles Bajo la Petisa y Camino Methol para ingresar a un polo logístico ubicado en la zona. Tras hacer el giro fue impactado en la parte trasera por una moto, conducida por un hombre de 31 años. Las razones del accidente todavía se investigan.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Al lugar llegó una emergencia móvil, que constató que el motociclista había sufrido un varias fracturas graves y lo trasladó al Hospital Maciel. También concurrió personal de Policía de Tránsito, que le hizo una prueba de espirometría al conductor del automóvil, cuyo resultado fue negativo.

El motociclista falleció minutos después de llegar al hospital. El caso está siendo trabajado por la Fiscalía de Flagrancia de 4° Turno.

Detienen a policía retirado: apuntó con un arma a conductora de ómnibus que atropelló a una mujer

Un hombre de 72 años, policía retirado, fue detenido luego de que una conductora de ómnibus lo denunciara por amenazarla con un arma de fuego en el Intercambiador Belloni, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El incidente ocurrió este martes por la tarde. El ómnibus –línea 402 de Coetc– emprendía la marcha por Avenida Belloni rumbo a Malvín cuando embistió a una mujer que estaba cruzando la calle. Tras ese episodio, el hombre vio la secuencia y golpeó con un bastón al vehículo, subió al coche y amenazó a la conductora con un arma de fuego.

Una funcionaria policial que estaba en la zona intervino y con apoyo de personal de la Policía de Tránsito retuvieron al hombre y le incautaron una pistola calibre 9 mm con 14 municiones.

Según informó Subrayado (Canal 10), el hombre, retirado desde 2009, explicó que sacó su arma como medida disuasoria para que la conductora no se diera a la fuga tras el atropello. Tras ser detenido, fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 13° Turno.

En tanto, la mujer atropellada, de 48 años, sufrió fracturas en las piernas y se encuentra fuera de peligro.