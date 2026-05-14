Brutal siniestro en ruta 5: chocaron dos camiones, un conductor murió y un ciclista sufrió traumatismos

Un nuevo siniestro de tránsito fatal se registró en carreteras nacionales: ocurrió casi a las 2:00 de la madrugada de este jueves en la ruta 5, a la altura del kilómetro 252, cerca de Paso de los Toros (Tacuarembó), según informó Policía Caminera en un comunicado.

El parte policial con información primaria señaló que se trató de un choque por alcance entre dos camiones que iban circulando en el mismo sentido. El que iba adelante avistó una bicicleta.

Un camión con zorra cargado de leña circulaba de norte a sur y realizó una "maniobra de evasión" al visualizar a un ciclista, motivo por el que fue "impactado de atrás por un segundo camión".

Bicicleta y camión involucrados en un siniestro de tránsito en la madrugada de este jueves 14 de mayo de 2026. Foto: Policía Caminera

Quien murió producto de este siniestro era el conductor del camión que iba detrás. El ciclista, en tanto, sufrió traumatismos y fue trasladado consciente a un sanatorio.

La ruta estuvo parcialmente obstruida durante la mañana de este jueves.

Siniestro de tránsito sin lesionados involucró a tres camiones en Flores

Caminera también informó, previamente, de otro siniestro que involucró a tres camiones. Sucedió sobre las 15:30 del jueves en la ruta 3, a la altura del kilómetro 170, en el departamento de Flores. Nadie resultó herido en este episodio.

El parte policial señala que un camión con semirremolque cargado con soja que circulaba de sur a norte sufrió un impacto por alcance de un segundo camión cisterna con combustible. Como consecuencia de este choque, "el primer camión salió hacia la banquina oeste e impactó la parte lateral de un tercer camión que circulaba vacío en sentido de norte a sur". Además, el camión con cisterna quedó sobre la faja natural del lado oeste.

"No existió ningún tipo de derrame ni personas lesionadas; la ruta permaneció totalmente liberada", informó Caminera, que añadió que las espirometrías arrojaron resultados negativos.