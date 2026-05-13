Detienen a policía retirado: apuntó con un arma a conductora de ómnibus que atropelló a una mujer

Un hombre de 72 años, policía retirado, fue detenido luego de que una conductora de ómnibus lo denunciara por amenazarla con un arma de fuego en el Intercambiador Belloni, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El incidente ocurrió este martes por la tarde. El ómnibus –línea 402 de Coetc– emprendía la marcha por Avenida Belloni rumbo a Malvín cuando embistió a una mujer que estaba cruzando la calle. Tras ese episodio, el hombre vio la secuencia y golpeó con un bastón al vehículo, subió al coche y amenazó a la conductora con un arma de fuego.

Una funcionaria policial que estaba en la zona intervino y con apoyo de personal de la Policía de Tránsito retuvieron al hombre y le incautaron una pistola calibre 9 mm con 14 municiones.

Según informó Subrayado (Canal 10), el hombre, retirado desde 2009, explicó que sacó su arma como medida disuasoria para que la conductora no se diera a la fuga tras el atropello. Tras ser detenido, fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 13° Turno.

En tanto, la mujer atropellada, de 48 años, sufrió fracturas en las piernas y se encuentra fuera de peligro.