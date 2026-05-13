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El País Información Policiales

Tragedia ferroviaria en Florida: una mujer murió tras ser embestida por un tren de carga en 25 de Mayo

Según reportó la Policía departamental, el conductor del tren declaró que vio que una persona se lanzó delante de la máquina, por lo que se estudia como principal hipótesis.

El País
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13/05/2026, 08:29
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Ceremonia de inauguracion y puesta en marcha del proyecto Ferrocarril Central para el traslado de la produccion de pasta de celulosa de UPM 2 principalmente, tren circulando por las vias de la Estacion Cardal, departamento de Florida, ND 20240416, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais
Ferrocarril Central.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Una mujer, cuya identidad aún no ha sido confirmada, falleció este martes tras ser embestida por un tren de carga en las inmediaciones de la localidad de 25 de Mayo, en el departamento de Florida, informó la Policía.

El reporte oficial indica que a las 14:10 horas ingresó un llamado de alerta al servicio de emergencia 9.1.1. informando sobre un grave accidente ferroviario ocurrido a la altura de la mencionada localidad floridense.

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Al arribar al sitio, los efectivos constataron la presencia de una formación detenida y el cuerpo de una mujer debajo de la estructura. El personal médico que concurrió al lugar realizó las maniobras de asistencia y constató el fallecimiento de la mujer a las 14:30 horas, apenas veinte minutos después del aviso inicial.

Según informaron fuentes policiales, el maquinista manifestó haber visto cómo una persona se lanzaba frente al tren sin darle tiempo a frenar. Debido a esta declaración, esta hipótesis cobró fuerza desde el primer momento, aunque la Policía Científica realizó un relevamiento de los indicios en la escena para evaluar otras posibilidades.

Ferrocarril Central
Ferrocarril Central
Leonardo Maine/Archivo El País

Actuación de la fiscalía y peritajes en el lugar

La Fiscal de 2.° turno de Florida tomó las riendas del caso y dictó las directivas primarias. Entre las medidas dispuestas se ordenó el cierre de la escena y la intervención inmediata de un médico forense.

A última hora de la tarde, el personal de las seccionales actuantes continuaba trabajando en el punto del impacto para liberar la vía y recabar testimonios adicionales.

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