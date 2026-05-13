Fiscal pide prisión para el candidato de izquierda que disputará el balotaje con Fujimori: de qué se lo acusa

Un fiscal de Perú solicitó una pena de 5 años y 4 meses de cárcel contra el candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez por el delito de falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos, al supuestamente haber desviado fondos del movimiento Juntos por el Perú, que él mismo lidera, a cuentas personales.

La pena forma parte de la resolución acusatoria del fiscal, emitida el 15 de enero, pero cuyo contenido no trascendió hasta ayer martes, cuando varios medios nacionales tuvieron acceso a ella, en momentos en que el escrutinio confirma que Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante la derechista Keiko Fujimori.

La acusación contra Sánchez, que también incluye un pedido de inhabilitación política, está prevista que se formalice en una audiencia el miércoles 27 de mayo, cuando falten poco más de dos semanas para la celebración de la segunda vuelta, convocada para el domingo 7 de junio.

Sánchez está actualmente “beneficiado por la presunción de inocencia”, a raíz de la denuncia fiscal sobre los aportes a su partido en 2020 y 2021, afirmó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. El fiscal dijo que la investigación por presunta falsa declaración y falseamiento de información sobre los aportes al partido Juntos por el Perú “sigue su curso sin ningún inconveniente”. EFE