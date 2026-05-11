Fin del recuento en Perú: el izquierdista Roberto Sánchez enfrentará a Keiko Fujimori en segunda vuelta

El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, disputará la segunda vuelta de las elecciones de Perú frente a Keiko Fujimori, con un ajustado margen sobre el otro candidato de derecha, Rafael López Aliaga, que se hace prácticamente irreversible al alcanzar el 99,68 % del escrutinio.

A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se lleva el 17,17% de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Roberto Sánchez (Juntos por Perú) con el 12% al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que López Aliaga (Renovación Popular) queda tercero con el 11,91%, al aglutinar 1.989.428 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si el último se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el izquierdista no incrementa su votación. Sin embargo, en la capital, Lima, la única zona de Perú donde López Aliaga es el candidato más votado con alrededor del 20% de los votos válidos, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos.

En el resto del país, la votación del exalcalde de Lima (2022-2025) y líder del partido Renovación Popular es en ocasiones residual, en una relación diametralmente opuesta a Sánchez, donde sus apoyos se concentran especialmente en las zonas rurales, a medida que los votos se alejan más de las ciudades y núcleos urbanos.

El candidato presidencial peruano del partido izquierdista Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, saluda a simpatizantes durante un acto político este sábado, en Huaycan (Lima). Renato Pajuelo/EFE

Roberto Sánchez, cara a cara con Fujimori

El candidato ha acentuado su discurso en contra del modelo económico y también adelantó que no adoptará “una hoja de ruta”, en referencia al compromiso que suscribió el expresidente Ollanta Humala en el 2011 para llegar a la Presidencia de la República.

En aquel entonces, antes del balotaje, el izquierdista Humala publicó un documento llamado "Hoja de Ruta”, donde prometía moderar varias de sus posiciones y respetar ciertas reglas económicas e institucionales. Fue leído como una señal de tranquilidad y de giro al centro.

“Los que reclaman y dicen que nosotros somos los más peligrosos, demuéstrenme dónde está el proyecto nacional liberal, demuéstrenme los indicadores de desarrollo humano que han hecho después de 30 años de régimen mercantilista. ¿Dónde están los partidos, la partidocracia? No hay pues. El Perú está para reinventarse (…) Nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”, subrayó en una entrevista en el videopodcast peruano “Pitucos marrones”.

Sánchez, actual congresista y ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el periodo de Pedro Castillo (2021-2022) también remarcó que su proyecto político “mira el Perú a 30 o 50 años hacia adelante”. No obstante, dijo que “eso no significa la perpetuación de nuestro equipo en ese gobierno”.

El candidato presidencial indicó que entre el lunes y miércoles informará sobre las alianzas que ha logrado concretar de cara a la segunda vuelta. Y, además, dijo que presentaría a su equipo de plan de gobierno.

Sánchez evitó señalar si el gobierno de Pedro Castillo fue corrupto o no. Esto a pesar de que el exmandatario es investigado por una serie de irregularidades en su mandato, como las irregularidades en la licitación del Puente Tarata, los ascensos en las FF.AA. y Policía Nacional, y la presunta receptación de sobornos por parte de la empresaria Sada Goray. “Para decir que fue corrupto debe haber una sentencia”, dijo.

Candidato que quedó en tercer lugar denuncia fraude

López Aliaga mantiene en pie sus denuncias de un fraude en su contra pese a que todavía no ha presentado pruebas concretas y presiona al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que no proclame los resultados y haga una auditoría internacional al proceso, lo que alteraría el calendario electoral.

López Aliaga considera que fue supuestamente perjudicado de manera deliberada por los organizadores de las elecciones ante los grandes retrasos que se produjeron el día de las elecciones en la apertura de numerosos locales de votación en Lima, su bastión, por falta de material electoral.

Su teoría es que esos retrasos, producidos por problemas logísticos en el reparto del material electoral, hicieron que miles de votantes se retirasen sin alcanzar a votar, lo que supuestamente afectó a su votación, pero distintos análisis realizados por grupos de observación electoral como la Asociación Civil Transparencia sostienen que estas incidencias no afectaron aparentemente al resultado final.

Pese a esas irregularidades, todos los colegios lograron abrirse a nivel nacional, incluidos trece de ellos en Lima a los que se les permitió abrir al día siguiente, debido a que el 12 de abril no lograron hacerlo por sobrepasar la hora límite que la norma establecía para ello.

Segunda vuelta en Perú

La segunda vuelta está convocada para el próximo domingo 7 de junio, y por cuarta vez consecutiva tendrá a Keiko Fujimori en esta instancia tras haber perdido las tres veces anteriores contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Esta vez será una suerte de revancha de las elecciones de 2021, pues Sánchez compite en nombre de Castillo, que cumple una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022 que sus seguidores justifican ante la feroz oposición que desde el Congreso ejerció el fujimorismo y sus aliados para tratar de apartarlo del poder desde el comienzo de su mandato.

Con información de EFE, AFP y El Comercio/GDA