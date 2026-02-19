El Congreso de Perú designa a José María Balcázar como nuevo presidente del país

El Congreso de Perú eligió este miércoles al parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente del país, en sustitución de José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó el martes tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

Balcázar, de 83 años, fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú y llegó al Congreso como representante de Perú Libre, el partido que ganó la Presidencia en 2021 con Pedro Castillo, quien luego fue destituido por su fallido intento de golpe de Estado de fines de 2022.

Pasada la medianoche, el nuevo presidente de la Cámara asumió de manera provisional la jefatura de Estado hasta el próximo 28 de julio, cuando transferirá el mando al ganador de los comicios presidenciales que se celebrarán en abril.

El nuevo jefe del Estado se impuso ante la ex presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien partía como la principal favorita para encabezar el Ejecutivo luego de la censura de Jerí. El nombre de la representante de Acción Popular había sido barajado en los días previos como la opción más viable para la transición.

Parlamento de Perú Foto: AFP

Balcázar se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia del país, y en el octavo gobernante en casi una década de crisis política.

Su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio.