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El País Mundo

José Jerí, presidente destituido de Perú, dijo que se va "con el corazón lleno y en paz"

El Congreso de Perú sacó el martes del poder a Jerí tras acumular siete mociones de censura, a menos de dos meses de la celebración de las elecciones generales convocadas para el 12 de abril.

18/02/2026, 20:10
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El presidente interino de Perú, José Jeri, asiste a una comisión del Congreso para testificar sobre presuntas irregularidades en reuniones con empresarios chinos en el Congreso
El presidente destituido de Perú, José Jeri.
Foto: AFP

El último presidente destituido en Perú, José Jerí, aseguró este miércoles que deja el cargo "con el corazón lleno y en paz" y anticipó que reanudará sus labores como congresista para seguir trabajando por "un Perú seguro y digno para todos".

Jerí, que ejercía la Presidencia de manera interina desde octubre pasado en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la mandataria Dina Boluarte (2022-2025), aseveró en un mensaje publicado en la red social TikTok que "servir a Perú fue y seguirá siendo un honor".

"No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega", señaló el saliente mandatario, que apenas logró durar cuatro meses en el cargo.

¿Por qué destituyeron al presidente de Perú? Las claves de la caída de José Jerí

"Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortalecimiento la seguridad como base de un país con orden y futuro", añadió.

De su tiempo como mandatario de Perú, Jerí apuntó que se queda con "el cariño de la gente" en cada región que visitó, y con la deuda de no lograr ir a todas las regiones del país.

El Congreso de Perú sacó el martes del poder a Jerí tras acumular siete mociones de censura, a menos de dos meses de la celebración de las elecciones generales convocadas para el 12 de abril.

La popularidad de Jerí se había desplomado en las últimas semanas por una serie de cuestionamientos en su rol de jefe de Estado, entre ellos mantener reuniones semisecretas con empresarios chinos contratistas del Gobierno y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente recibió en el Palacio de Gobierno.

El Legislativo peruano tiene previsto escoger en la tarde de este miércoles al congresista que sucederá a Jerí para encabezar la cámara, lo que automáticamente le convertirá en presidente interino del país hasta el 28 de julio próximo, cuando cederá el mando al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.

EFE

Congreso de Perú destituye al presidente interino, José Jerí: es el octavo mandatario en caer en una década

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