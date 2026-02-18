Ranking de presidentes de Latinoamérica: en qué puesto se ubica Yamandú Orsi y quién lidera la lista

La consultora argentina CB publicó los resultados de su última encuesta para dar a conocer el ranking de presidentes mejor valorados de Latinoamérica durante el mes de febrero de 2026. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se ubica en la posición 12 de los 18 mandatarios que integran la lista.

El informe, que evalúa la percepción ciudadana sobre sus respectivos mandatarios, muestra que este mes el ranking de presidentes latinoamericanos lo encabezó Nayib Bukele de El Salvador, con un 72,6% de imagen positiva.

Completan el top 5 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (68,5% de imagen positiva), Daniel Ortega de Nicaragua (62,1%), Luis Abinader de República Dominicana (54,8%), Rodrigo Chaves de Costa Rica (53,2%) y Luiz Inácio Lula da Silva (49,2%). Orsi se encuentra en la posición 12, con 40,7% de imagen positiva.

En el desglose, la consultora detalla que, en el caso del mandatario uruguayo, un 13,4% de los encuestados respondió que tiene una imagen "muy buena" y el 27,3% una imagen "buena" de él; frente a un 31,0% que dijo tener una imagen "muy mala" y un 25,5% que tiene una imagen "mala". Un 2,8% no sabe o no contesta.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y su par argentino, Javier Milei, en la cumbre del Mercosur. Foto: captura de video.

¿Cuáles son los presidentes peor valorados de Latinoamérica?

En el otro extremo, los presidentes con menor nivel de aprobación en sus respectivos países son: Delcy Rodríguez, de Venezuela, quien se ubica en el último lugar con un 23,7% de imagen positiva; seguida por José Raúl Mulino, de Panamá, con 31,6%; y José Jerí, de Perú, con una aprobación del 32,8%.

En Uruguay, la consultora argentina hizo esta encuesta entre el 10 y el 15 de febrero de 2026. Se encuestó una muestra de 2.050 casos, por lo que el margen de error es de +/- 2,2%.