Orsi asistió al show de No Te Va Gustar en Santa Teresa por los 200 años de la recuperación de la Fortaleza

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió este lunes de Carnaval al concierto gratuito de No Te Va Gustar en la Fortaleza de Santa Teresa, Rocha, como parte de los festejos del Bicentenario organizados por el gobierno.

Se trató de una fiesta en la que se celebró específicamente los 200 años de la liberación de las fortalezas de la Banda Oriental, que por entonces estaba bajo dominio del Imperio del Brasil, en lo que se denominaba la Provincia Cisplatina. Se trata de una gesta que se le atribuye a Leonardo Olivera como líder de una pequeña milicia que combatió para recuperar el bastión militar del este.

Unas 20.000 personas asistieron al show de la banda, que presentó su disco Florece en el caos. Entre ellos estaba el mandatario pero también otros jerarcas, según el sitio web de Presidencia de la República: los ministros de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el director nacional de Educación, Gabriel Quirici; y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.

Yamandú Orsi en la previa del concierto gratuito de NTVG en la Fortaleza de Santa Teresa. Foto: Presidencia de la República

"Qué maravilla estar acá, celebrando los 200 años de la liberación de las fortalezas y presentando nuestro disco número 11", dijo el vocalista Emiliano Brancciari, consigna la web oficial.

Quirici, la cara visible de la organización de una serie de eventos por el Bicentenario, celebró la "actividad de carácter masivo para recuperar lo histórico del lugar y combinar lo popular de una banda como NTVG con un momento clave en la temporada turística". Además apuntó a "reconocernos como país con perspectiva de participación, que es lo que hace a una República y una democracia".

Emiliano Brancciari durante el concierto gratuito de NTVG en la Fortaleza de Santa Teresa. Foto: Presidencia de la República

El video que publicó el gobierno para explicar la gesta de la recuperación de la Fortaleza de Santa Teresa

El gobierno de Orsi difundió un video creado con Inteligencia Artificial (IA) que permite entender la gesta de Leonardo Olivera y su milicia para recuperar la Fortaleza de Santa Teresa.

Yamandú Orsi saluda a bomberos en la previa del concierto gratuito de NTVG en la Fortaleza de Santa Teresa. Foto: Presidencia de la República