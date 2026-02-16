Invitación a intendente blanco para viajar a Taiwán provoca reacción y críticas desde el oficialismo

Una invitación recibida por el intendente de Durazno, Felipe Algorta, provocó ahora la reacción de algunos legisladores del Frente Amplio, ya que el jerarca departamental fue invitado a viajar en marzo a Taiwán.

La isla, conocida mundialmente por liderar la producción de semiconductores —componente esencial para el funcionamiento de computadoras, dispositivos electrónicos y dispositivos tecnológicos—, es factor de controversia internacional desde hace décadas y Uruguay no estuvo ajeno a ella cuando el gobierno suscribió junto a China una declaración en la que se reconocía que “Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”.

“Cualquier forma de ‘independencia de Taiwán’ es contraria a dicho principio y por lo tanto se opone, y respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional”, afirmaba el texto que va en la línea histórica que ha mantenido Uruguay desde el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.

Pese a que un texto de muy similar se había firmado en el pasado durante las visitas al país asiático por los expresidentes Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou (Uruguay rompió relaciones con Taiwán al restablecerlas con China en 1988), de todas formas no faltaron voces críticas desde la oposición como la del senador Sergio Botana y la de los diputados colorados Juan Martín Jorge y Conrado Rodríguez.

Ahora, ante la posibilidad de que Algorta acepte asistir al congreso de Smart City que tendrá lugar en Taipéi —previsto para marzo y cuya invitación, según supo El País, aún no ha sido aceptada y es analizada—, fueron dos legisladores del Frente Amplio los que salieron al cruce del jerarca departamental.

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani calificó la eventual visita de “incomprensible”. “Es realmente llamativo esto. Hace unas semanas el Congreso de Intendentes, su presidente (Nicolás Olivera) y sus vicepresidentes (Carlos Albisu y Francisco Legnani) acompañaron al presidente Orsi en su visita de Estado a China. Uruguay todo reconoce el principio de una sola China. Es incomprensible esta eventual visita y en este momento. Acaso no saben que China es nuestro principal socio comercial. ¿Cuánta carne de los frigoríficos de Durazno se exporta a Taiwán?”, apuntó el coordinador de bancada del oficialismo en la Cámara Alta.

Por su parte, el diputado Sebastián Valdomir recordó que durante el gobierno pasado fue invitado a Taiwán el legislador Eduardo Lust, pero tras consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores no se realizó el viaje.

“En el gobierno pasado un diputado (oficialista) recibió invitación para Taiwán. Pidió viáticos. Se consultó a Cancillería (gobierno pasado, reitero) y la respuesta fue contundente: nada de viáticos ni misión oficial, Uruguay sostiene principio de Una sola China”, rememoró el actual presidente de la Cámara de Diputados.

En el gobierno pasado un diputado (oficialista) recibió invitación para Taiwán. Pidió viaticos. Se consultó a Cancillería (gobierno pasado, reitero) y la respuesta fue contundente: nada de viaticos ni misión oficial, Uruguay sostiene principio de Una sola China.



Fin del viajero https://t.co/KMHd28SRFV — Sebastián Valdomir (@SValdomir609) February 16, 2026

Una controversia histórica

Taiwán, cuyo nombre oficial es República de China, tiene a nivel internacional un estatus indefinido y es reconocido como un Estado soberano por 12 países (incluida la Santa Sede).

La isla estuvo bajo dominio de Japón durante 50 años, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Luego quedó bajo el mandato del Kuomintang, partido nacionalista que perdió la guerra civil en 1949 frente al Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong.

Esa derrota provocó la emigración de alrededor de un millón y medio de sus partidarios, quienes se establecieron en Taiwán e implantaron allí un gobierno de facto (con ley marcial hasta 1987) que se mantuvo hasta fines del siglo XX, cuando comenzó la alternancia en el poder que se ha extendido durante lo que va de este siglo.

Mientras Taiwán reivindica su soberanía como Estado, el gobierno de Xi Jinping no ha descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente de la potencia asiática.