Giro en las elecciones en Perú: candidato de la izquierda se mete en el segundo puesto y se dirige al balotaje

El candidato de izquierda Roberto Sánchez trepó este miércoles al segundo lugar en los conteos parciales de las elecciones presidenciales en Perú, que lo colocan como posible rival de la Keiko Fujimori en un balotaje.

Con más de 89% de las actas contabilizadas, Sánchez desplazó del segundo puesto por un margen muy estrecho a Rafael López Aliaga, candidato de derecha, en un escrutinio cuyos resultados aún pueden variar.

Sánchez, psicólogo de 57 años y heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), registró su mayor escalada el martes en el cómputo que lleva la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los votos de fuera de Lima, la capital, han demorado más en ser procesados. En el sur andino y en zonas rurales se encuentra el electorado más firme del candidato.

Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia por Juntos por el Perú. Foto: CONNIE FRANCE/AFP

"Vamos con tranquilidad, con serenidad, estamos confiados en el respaldo de nuestro pueblo (...) porque las actas no mienten", dijo Sánchez en entrevista con la AFP el martes. "Estas elecciones se tienen que respetar", agregó.

Unas proyecciones publicadas el lunes por la consultora Ipsos ya lo colocaban con las mejores posibilidades de acceder a una segunda vuelta.

Las presidenciales fueron afectadas el domingo por problemas en la distribución de papeletas de votación y urnas, lo que motivó retrasos en la apertura de decenas centros de votación en Lima. Unas 50.000 personas se quedaron sin votar, lo que obligó a las autoridades a convocarlos de nuevo el lunes.

López Aliaga, desplazado al tercer lugar, denuncia fraude

López Aliaga, exalcalde de Lima y admirador de Trump, criticó los comicios y pidió a las autoridades anular la elección tras denunciar un supuesto fraude.

El candidato presidencial de Perú por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ondea banderas nacionales al dejar una protesta sobre un presunto fraude tras los resultados de la elección presidencial. Foto: LUIS ROBAYO/AFP

"Les doy 24 horas para que declaren nulidad absoluta de este fraude electoral", dijo López Aliaga ante cientos de sus partidarios reunidos frente a la sede del máximo tribunal electoral.

Una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una "narrativa de fraude".

La candidata presidencial de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP

AFP