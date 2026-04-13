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El País Mundo

Elecciones en Perú: Keiko Fujimori gana ventaja de cara a una segunda vuelta y se enfrenta a exalcalde de Lima

Es la cuarta vez que la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori logra pasar a una segunda vuelta. Obtuvo un 16,9 %, en una elección con más de 35 candidatos.

El País
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13/04/2026, 11:02
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La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori habla en una conferencia de prensa, junto a Luis Galarreta y Miki Torres en Lima, Perú, el 13 de abril de 2026.
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori ) habla en una conferencia de prensa, junto a Luis Galarreta y Miki Torres en Lima, Perú, el 13 de abril de 2026.
Foto: Renato Paluejo/EFE.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori —hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori—, ratificó este lunes el primer lugar en los comicios presidenciales de Perú con 16,9 % de votos válidos, seguida por el postulante de Renovación Popular, el también derechista Rafael López Aliaga, con 14,7 %, tras el escrutinio del 51,6 % de las actas, lo que sitúa a ambos en una segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el 7 de junio.

De acuerdo con el cómputo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori recibe 1.605.510 votos en esta última actualización, que representa el 16,9 % de un total de 51,6 % de actas contabilizadas por este órgano electoral.

Los peruanos deberán elegir presidente entre 35 candidatos en las elecciones generales del domingo

La candidata presidencial peruana del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saluda al salir tras votar en Lima el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales.
Candidata. Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda al salir de votar en Lima ayer domingo durante las presidenciales.
Foto: AFP fotos

A su vez, el exalcalde de Lima tiene 1.398.667 votos válidos, que significa el 14,7 % del escrutinio, y que lo habilita para una segunda ronda en la que se decidirá quien será el gobernante del periodo 2026-2031, después de haber iniciado el proceso en un primer puesto.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial en las elecciones de Perú 2026.
Rafael López Aliaga, candidato presidencial en las elecciones de Perú 2026.
Foto: Agencia EFE.

En el tercer lugar está el candidato centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 12,9 %; seguido del político populista y empresario Ricardo Belmont (Obras), con 9,8 %; del cómico Carlos Álvarez, con 8,4 %; del izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 7,7 % y del centroizquierdista Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 7,6 %.

Cuarta vez que Fujimori pasa a segunda vuelta

Según un conteo rápido de 1.500 actas realizado por la encuestadora Datum, Fujimori obtiene el primer lugar con el 16,8 % de votos válidos y pasaría a la segunda vuelta, que disputaría casi con toda probabilidad contra López Aliaga, que recibe el 12,9 % de votos válidos.

Un hombre pasea con su perro junto a un grafiti que dice "Fujimori nunca más" en Lima.
Un hombre pasea con su perro junto a un grafiti que dice "Fujimori nunca más" en Lima.
Foto: AFP

De confirmarse esta proyección, será la cuarta vez seguida que la candidata de Fuerza Popular estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

López Aliaga, por su parte, llegará a esta instancia como líder del partido Renovación Popular, con el que ocupó hasta octubre pasado la alcaldía de Lima, que dejó para postular a la jefatura de Estado.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, baila durante el cierre de su campaña en Villa El Salvador, en Lima.
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, baila durante el cierre de su campaña, en Lima.
Foto: AFP

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 187 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.

Con información de Agencia EFE

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