Elecciones en Perú: eligen nuevo presidente en jornada marcada por retrasos en apertura de locales

Perú elige su nuevo presidente en una jornada electoral que comenzó con algunos problemas, particularmente en Lima, debido a retrasos en la entrega de material electoral que hizo que algunos centros tuvieran hasta cinco horas de demora en su apertura.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031. En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.

Ante las demoras en la apertura, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció en una transmisión oficial a través de redes sociales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizador de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 18:00 hora local y ya no hasta las 17:00 hora local.

Keiko Fujimori visitó tumba de su padre, Alberto Fujimori

Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori, visitó las tumbas de sus padres antes de ir a votar en las elecciones generales, donde por cuarta vez consecutiva es candidata presidencial después de haber sido derrotada en segunda vuelta en los tres comicios anteriores.

Fujimori acudió a primera hora de la mañana de este domingo al cementerio de Lima donde reposan los restos del exmandatario, fallecido en septiembre de 2024 a los 86 años.

AFP

La candidata y líder de Fuerza Popular realizó la visita acompañada de su hermana Sachi y de sus dos hijas Kiara y Kaori, de 18 y 16 años, respectivamente; y juntas fueron también a visitar la tumba de su madre, Susana Higuchi.

En ambas tumbas depositaron ramos de flores y se tomaron una fotografía con una estatua del exmandatario Fujimori instalada en un banco de ese cementerio.

"En los procesos electorales anteriores, ellos estaban con vida y es una forma de decirles que los tenemos presentes", dijo Keiko en declaraciones a periodistas al salir de su domicilio.

"En los últimos días, antes de que mi padre parta, me pidió que yo sea la candidata si él no podía asumir esa responsabilidad. Yo no pude contestarle cuando estaba con vida, pero cuando tomé la cesión le di un beso al cielo para decirle que aceptaba su invitación", añadió ya en el cementerio.

Roberto Sánchez llevó desayuno a cárcel para Pedro Castillo

Roberto Sánchez, candidato por el partido Juntos por el Perú (JP), comenzó la jornada llevando desayuno a la prisión al encarcelado expresidente Pedro Castillo, al que ha prometido liberar y retomar su proyecto si gana los comicios.

Sánchez, que ha hecho campaña en nombre de Castillo con el sombrero de campesino chotano que le llevó al exmandatario a ganar las elecciones de 2021, desayunó con sus padres y otros candidatos de su partido en los exteriores de Barbadillo, la cárcel exclusiva para presidentes de Perú, donde actualmente hay cuatro exgobernantes recluidos.

AFP

Sánchez fue ministro durante el Gobierno de Castillo e integró en las listas de Juntos por el Perú a los miembros de Todo con el Pueblo, el partido creado por el expresidente, que no logró inscribirlo a tiempo para participar en estas elecciones generales.

Castillo cumple en la cárcel de Barbadillo una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por el intento de golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022, cuando ordenó clausurar el Parlamento e intervenir la Judicatura ante la posibilidad de que el Congreso, dominado por una tenaz oposición, lo destituyera luego de salir a la luz indicios de corrupción en su administración.

EFE

