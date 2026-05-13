Rapiña a ciclista en Malvín Norte: ladrones amenazaron a la víctima con un arma de fuego y dos perros pitbull

Un hombre fue rapiñado este miércoles por la mañana en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en el barrio de Malvín Norte. La víctima fue abordada por dos hombres, que lo amenazaron con un arma de fuego y dos perros de raza pitbull, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hurto tuvo lugar en la intersección entre las calles Iguá y Mataojo. El hombre, de 41 años, circulaba en bicicleta cuando dos individuos se acercaron y comenzaron a increparlo para robarle sus pertenencias. En determinado momento de la discusión lo amenazaron con un arma de fuego y dos perros de la raza pitbull.

Los ladrones se dieron a la fuga con las pertenencias del hombre. Más allá de las amenazas, la víctima no presentó lesiones. En el caso trabaja personal de Policía del Área de Investigaciones.

Esquina de Iguá y Mataojo, en Malvín Norte. Foto: Google Maps.

Persecución policial en Pérez Castellanos: detuvieron a un delincuente que circulaba en una camioneta robada

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este miércoles sobre la detención de un hombre de 33 años, luego de que este chocara de frente con un patrullero que circulaba por las calles Robinson y Pablo Pérez, en el barrio Pérez Castellanos.

El procedimiento se dio durante la madrugada, cuando el ahora detenido -que cuenta con antecedentes penales- cometió una rapiña y robó la camioneta en la que circulaba. El vehículo, estaba siendo monitoreado por el Centro de Comando Unificado (CCU) y seguido por personal policial del PADO.

Durante la fuga posterior a la rapiña, el conductor, que manejaba a altas velocidades y realizó maniobras impudentes, chocó contra el patrullero. Tras el siniestro, el rapiñero bajó del vehículo y huyó de la escena a pie por la calle Robinson.

La persecución prosiguió a pie hasta una casa de la zona, sitio donde el delincuente intentó entrar y ocasionó daños a una puerta. En ese lugar fue reducido por personal policial y detenido.

A una funcionaria policial que actuó en el lugar se le diagnosticó un traumatismo leve por parte de personal médico que la asistió. Le dieron el alta en el lugar.