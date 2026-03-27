Incautan curiosa pintura de Scarface, el Chapo y Pablo Escobar tras operativo con seis allanamientos en Salto
Por delante de las tres figuras se ve cocaína, varios fajos de billetes y un fusil de asalto. En el procedimiento se incautaron armas de fuego, celulares y dinero en efectivo.
El Ministerio del Interior informó que la Jefatura de Salto llevó adelante un despliegue en distintos puntos de la ciudad en el marco de la Operación "Pelayo", la cual incluyó seis allanamientos simultaneos, así como la participación de distintas unidades operativas.
El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección de Investigaciones, con apoyo de la Dirección de Seguridad, los Grupos de Respuesta Táctica (GRT), el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), la Brigada de Tránsito, la Brigada Departamental de Seguridad Rural, el Centro de Comando Unificado y efectivos de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana.
Tras el operativo, fueron detenidas once personas mayores de edad, mientras que otras seis fueron conducidas para ser investigadas.
Durante los allanamientos, los efectivos incautaron armas de fuego, municiones de distintos calibres, vainas, una replica de subametralladora, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo, una balanza y una motocicleta. Además, se hallaron envoltorios con una sustancia amarillenta, que se presumen estupefacientes y serán analizadas.
En el operativo, los efectivos hallaron un curioso cuadro. Allí se ve a Tony Montana, personaje principal de la película "Scarface" protagonizado por el actor Al Pacino, y sus respectivos costados al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán y el colombiano Pablo Escobar.
Por delante de ellos, figuran varios fajos de billetes, así como cocaína y un fusil de asalto.
En lo que respecta al procedimiento, durante el transcurso del mismo también se registró un hecho de desacato protagonizado por una mujer menor de edad.
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