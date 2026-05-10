Policía confirmó que detuvo a dos hombres en Montevideo por hurto de farmacia: $ 90.000 en mercadería robada

La Jefatura de Policía de Montevideo confirmó este domingo 10 de mayo de 2026 que dos hombres fueron detenidos por hurto en una farmacia del barrio de Tres Cruces. Los detenidos llegaron a un lugar en una moto y entraron al local usando casco.

Una vez dentro de la farmacia ubicada en la intersección Av. 8 de Octubre y Pte. Berro, según el comunicado oficial, rompieron la vidriera donde se encontraban exhibidos perfumes y hurtaron un total de 20 unidades, colocándolas en una bolsa para luego darse a la fuga. La Policía calcula que el valor de la mercancía robada ronda los $ 90.000 pesos uruguayos.

La Policía luego efectuó un seguimiento que permitió interceptar a los involucrados en la intersección de las calles Espronceda y Pasaje A, una vez que se había realizado una denuncia. Ahí se logró concretar la detención de ambos hombres. Se les incautó la moto que utilizaron para realizar el robo. El vehículo tenía una requisitoria pendiente por hurto del día 2 de mayo, detalló el comunicado policial.

Patrullero policial. Foto captura Telenoche (Canal 4).

"Cabe agregar que uno de los detenidos estaría vinculado a un hecho de similares características, ocurrido en diciembre del 2025, por el cual mantenía requisitoria pendiente", concluyó el comunicado.