Niño de 9 años, herido luego de que camión derribara una columna en Lagomar, está en CTI: piden colaboración

Dos niños de 7 y 9 años fueron hospitalizados este miércoles luego de que un camión con zorra derribara una columna del alumbrado y esta cayera sobre el puesto de bicicletas en el que trabaja su padre, en Lagomar. Según confirmó El País, el niño de 7 años fue dado de alta, mientras que el de 9 permanece en CTI.

Tras el siniestro, el menor perdió el bazo y tiene una fractura expuesta en el muslo, informaron en el programa Arriba Gente (Canal 10) y confirmó a El País María Pereira, madre de los niños.

La familia está constituida por la pareja y tres hijos, los dos niños de 7 y 9 años y un bebé. Para ayudarlos con los gastos, las madres de la escuela a la que ocurren los niños compartieron la cuenta Mi Dinero de Pereira: N° 1945511.

"Nosotros no pedimos dinero, las mamás de la escuela hicieron de corazón el afiche", resaltó la mamá del menor internado y aclaró que toda colaboración sirve: "Igual un alimento, porque nos quedamos sin la fuente de trabajo".

Piden colaboración para ayudar a familia de niños heridos en accidente de Lagomar Foto: difusión

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro ocurrió en Av. Giannattasio y Buenos Aires. Según detalló a El País una vecina que presenció el siniestro, un camión con zorra que se dirigía de este a oeste por Giannattasio giró hacia el sur y al intentar entrar por la calle paralela embistió una columna de alumbrado público, la derribó y esta cayó sobre un puesto de reparación de bicicletas.

Siniestro en Lagomar Foto: Teledía

En el puesto se encontraban un hombre y sus hijos, de 7 y 9 años, informó Teledía (Canal 4). El hombre sufrió heridas leves, mientras que los niños fueros hospitalizados: uno por lesiones leves y el otro por una fractura expuesta.

En el lugar trabajó la Policía.