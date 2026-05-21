Detienen a dos policías en Colonia por colocar bomba falsa en una automotora: querían generar una distracción

Dos policías del departamento de Colonia fueron detenidos este jueves en el marco de una investigación por un intento de rapiña y la colocación de un presunto artefacto explosivo improvisado en una automotora de Rosario.

Según informó la Jefatura local, los hombres rompieron la vidriera de la automotora durante la mañana del 19 de mayo y colocaron una bomba falsa sobre uno de los vehículos que estaba en el lugar. Luego, una hora después, intentaron robar el local de una red de cobranzas cercano a la automotora, pero no tuvieron éxito.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el artefacto explosivo haya sido colocado para distraer a la Policía y poder efectuar el robo en local de cobranzas. Los hombres fueron identificados por la Policía de Colonia y detenidos: ambos están a disposición de Fiscalía.

Uno de los efectivos detenidos prestaba "servicios de carácter eventual", mientras que el otro cumplía funciones en una dependencia policial del departamento. Este último al momento de los hechos estaba certificado con licencia médica.

Camión que trasladaba combustible protagonizó choque múltiple que dejó como saldo tres heridos en ruta 5

Un siniestro de tránsito que ocurrió este jueves en Florida dejó como saldo tres lesionados, uno de ellos politraumatizado. El incidente ocurrió sobre las 12:50 a la altura del kilómetro 95.100 de la ruta 5, informó Policía Caminera.

De acuerdo al cuerpo policial, se trató de un choque múltiple por alcance entre tres vehículos que circulaban de Sur a Norte.

El accidente se dio cuando un camión de auxilio embistió por alcance a una camioneta, la cual luego colisionó con la cisterna de un camión tractor de Ancap que trasladaba combustible. Se busca determinar las causas del siniestro.

El camión que trasladaba combustible estaba detenido en un zona de obras esperando para retomar la marcha. El conductor de este vehículo resultó ileso y no se registraron pérdidas o derrame de combustible.

En la camioneta circulaban dos personas que resultaron con lesiones leves, mientras que el conductor del camión que embistió en primer lugar, resultó politraumatizado.

La ruta fue obstruida de Sur a Norte y el tránsito fue canalizado a contramano.