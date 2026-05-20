Policía investiga homicidio en barrio 17 de Junio: un joven de 24 años fue asesinado a tiros
La víctima fue encontrada herida en la vía pública y derivada posteriormente al Hospital Pasteur, donde permaneció en block quirúrgico hasta su muerte.
Un joven de 24 años falleció luego de haber sido herido con arma de fuego en la noche del martes 19 de mayo, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo.
Próximo a las 23:00, personal policial concurrió a la Policlínica de Capitán Tula, donde la víctima había sido trasladada en un auto particular desde la zona de Camino Teniente Galeano y Ernesto Pinto.
De acuerdo con la información relevada, el joven fue encontrado herido en la vía pública y derivado posteriormente al Hospital Pasteur, donde permaneció en block quirúrgico.
En horas de la mañana de este miércoles 20 de mayo, desde el centro asistencial se comunicó el fallecimiento de la víctima. El caso es investigado por personal de Homicidios, bajo la órbita de la Fiscalía competente.
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