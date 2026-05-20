Transportaron hinchas de Nacional a Chile y quedaron retenidos por un arma en el ómnibus: regresarán el lunes

Sebastián Gutiérrez y Gabriel Massa, dos choferes de ómnibus minuanos, regresarán a Uruguay el próximo lunes 25 de mayo. Los hombres llevan bajo arraigo en Chile desde el pasado 7 de abril, luego de que los Carabineros encontraran un arma de fuego dentro de su vehículo.

Según confirmó a El País Dimar Fernández, propietario de Dimartour, la compañía de ómnibus para la que trabajan los choferes, tras la audiencia celebrada este lunes los hombres quedaron libres del arraigo y ya pueden regresar, pero esperarán al lunes dado que deberán firmar el pago de una multa por el incidente.

En tanto, Fernández detalló que durante este mes y medio la justicia chilena "no les dio nada", por lo que corrió por cuenta de la empresa el gasto de alojamiento, alimentación y viaje de familiares para apoyar a los choferes mientras esperaban la resolución judicial.

¿Por qué quedaron bajo arraigo los dos choferes en Chile?

Sebastián Gutiérrez y Gabriel Massa transportaron a un grupo de hinchas de Nacional para ver el encuentro contra Coquimbo Unido por Copa Libertadores.

Ómnibus de Dimartour Foto: Dimartour

Los hombres quedaron retenidos en Chile luego de que Carabineros encontraran un arma de fuego dentro del ómnibus. Según informó Radio Lavalleja 1420 AM, Gutiérrez y Massa primero fueron detenidos y luego quedaron en libertad pero sin la posibilidad de salir del país, hasta este lunes que fue levantado el arraigo.