Transportaron hinchas de Nacional a Chile y quedaron retenidos por un arma en el ómnibus: regresarán el lunes
Sebastián Gutiérrez y Gabriel Massa quedaron bajo arraigo en Chile desde el 7 de abril, luego de que apareciera un arma de fuego en el ómnibus que manejaban.
Sebastián Gutiérrez y Gabriel Massa, dos choferes de ómnibus minuanos, regresarán a Uruguay el próximo lunes 25 de mayo. Los hombres llevan bajo arraigo en Chile desde el pasado 7 de abril, luego de que los Carabineros encontraran un arma de fuego dentro de su vehículo.
Según confirmó a El País Dimar Fernández, propietario de Dimartour, la compañía de ómnibus para la que trabajan los choferes, tras la audiencia celebrada este lunes los hombres quedaron libres del arraigo y ya pueden regresar, pero esperarán al lunes dado que deberán firmar el pago de una multa por el incidente.
En tanto, Fernández detalló que durante este mes y medio la justicia chilena "no les dio nada", por lo que corrió por cuenta de la empresa el gasto de alojamiento, alimentación y viaje de familiares para apoyar a los choferes mientras esperaban la resolución judicial.
¿Por qué quedaron bajo arraigo los dos choferes en Chile?
Sebastián Gutiérrez y Gabriel Massa transportaron a un grupo de hinchas de Nacional para ver el encuentro contra Coquimbo Unido por Copa Libertadores.
Los hombres quedaron retenidos en Chile luego de que Carabineros encontraran un arma de fuego dentro del ómnibus. Según informó Radio Lavalleja 1420 AM, Gutiérrez y Massa primero fueron detenidos y luego quedaron en libertad pero sin la posibilidad de salir del país, hasta este lunes que fue levantado el arraigo.
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