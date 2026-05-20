Nacional frente a Universitario por Copa Libertadores: entre la chance de quedar afuera a la ilusión de ser líder

Jugar de local por Copa Libertadores es sinónimo de tener que salir a ganar, pero más allá de esa obligación histórica que tiene Nacional, el Bolso también tiene la necesidad de hacerlo esta tarde (19:00 - ESPN y Disney+) ante Universitario para no hipotecar sus posibilidades de clasificar a la próxima instancia del certamen continental.

Tras una victoria, un empate y dos derrotas, los dirigidos por Jorge Bava están en la última posición del Grupo B y por lo tanto urge un triunfo que le permita tomar aire, teniendo en cuenta además, que su último partido también será como local ante Coquimbo Unido.

¿Por qué Nacional está último más allá de tener los mismos puntos que Universitario? El motivo es que para esta Copa Libertadores se modificó el sistema de desempate y la forma de definir a uno por encima de otro pasó a ser el duelo directo, más allá del saldo global de goles, que igual puede ser clave.

Nacional también está obligado a ganar porque en caso de derrota sabe que quedará afuera de toda competencia porque solo podría igualar al perdedor de Universitario ante Tolima -que se enfrentan en la última- y con ambos pierde el mano a mano.

Una igualdad, lo eliminaría de la Copa Libertadores, pero mantendría la posibilidad de ingresar a los playoffs de Copa Sudamericana ya que tendría chances de finalizar tercero en su serie. Todos estos escenarios luego de lo que fue la goleada por 3-0 de Coquimbo Unido en la pasada jornada frente a Tolima en Chile.

Pero la paridad del Grupo B es lo que también le puede permitir a Nacional ilusionarse con quedar como líder de la serie de cara a la última fecha. Es que ganando esta noche y superando a Coquimbo Unido en la sexta jornada se asegurará el primer lugar.

Esto teniendo en cuenta que si Universitario vence a Tolima, chilenos y uruguayos quedarían con 10 puntos y ventaja para el Bolso (empate y triunfo ante trasandinos), lo propio si hay empate entre colombianos y peruanos porque ambos quedarían por debajo del tricolor. Si el ganador fuera Tolima, los tres quedarían igualados con 10 unidades, pero en el desempate entre ellos, los de Jorge Bava tienen más puntos (7), que Tolima (6) y Coquimbo Unido (4).

En lo que respecta a la oncena de Nacional, todo indica que será la misma que viene de vencer a Cerro y Montevideo City Torque por la Liga AUF Uruguaya teniendo en cuenta que Tomás Viera continuaría en la zaga, en lugar de Agustín Rogel, junto a Sebastián Coates. Por su parte, Agustín Dos Santos volvería a compartir el mediocampo con Lucas Rodríguez, con Baltasar Barcia y Juan Cruz de los Santos por banda. En el ataque estarían los Maxis: Silvera y Gómez.

Por su parte, Universitario ganó solo tres de sus últimos 10 partidos, siendo uno de ellos ante Nacional en Lima, mientras que los otros dos fueron en el marco del torneo local.

Si bien no atraviesa un buen momento deportivo e institucional -el jugador José Rivera arrojó y pateó la camiseta del club en el último partido- esta noche tendrá una novedad y es el estreno del técnico argentino Héctor Cuper.

A los 70 años, y tres décadas después de su último equipo dirigido en Sudamérica, el entrenador debutará frente a Nacional donde buscará aportar su currículum que lo llevó a ser dos veces subcampeón de Champions League con Valencia (1999/00 y 2000/01) y dirigir cuatro selecciones como Uzbekistán, Congo, Siria y Egipto. Con esta última estuvo en el Mundial 2018.

Nacional vs. Universitario:

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Universitario: Miguel Vargas; Cain Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Lisandro Alzugaray, Edison Flores. DT: Héctor Cúper

Hora: 19:00

Televisa: ESPN y Disney+

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Darío Herrera

Asistentes: Juan Belatti y Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Hernán Mastrangelo y Lucas Novelli