Polémica en Universitario, rival de Nacional en Libertadores: apartaron a un jugador que tiró y pateó la camiseta

Universitario de Perú, que tiene prevista su visita a Nacional este miércoles en el Gran Parque Central (19:00 - ESPN/Disney+) por la quinta fecha de la Copa Libertadores, lanzó un comunicado para anunciar las medidas ante el accionar de uno de sus futbolistas, quien será apartado durante seis días.

Se trata del delantero José Rivera, quien será sancionado por La U tras arrojar y luego patear la camiseta crema en una polémica reacción tras la derrota ante Atlético Grau en el Monumental, el pasado viernes 15 de mayo.

¡INACEPTABLE! 🤬❌️



Así fue la reacción de José Rivera tras la derrota ante Atlético Grau en el 🏟 Monumental. 👎🏻



Se entiende la frustración, pero así NO. La camiseta se RESPETA y esperemos se tomen medidas correspondientes... ¿Opiniones, cremas? 🧐👇🏽



🎥 estoeslau1924#YdaleU pic.twitter.com/EIzqh57LWm — El Diario CREMA (@ElDiarioCrema) May 17, 2026

Horas después de lo sucedido, Universitario publicó un comunicado. "El Club Universitario de Deportes informa a sus hinchas y a la opinion publica que, a raiz de las imagenes difundidas tras el encuentro del viernes 15 de mayo, se ha dispuesto el inicio de un proceso disciplinario interno al futbolista José Rivera", comienza el escrito.

Y añade: "Mientras se desarrollen las evaluaciones correspondientes y se determinen las medidas respectivas conforme al reglamento interno del club, el jugador no sera considerado en las convocatorias del primer equipo. Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el respeto a nuestros simbolos, valores e identidad institucional, principios que deben ser representados y respetados dentro y fuera del campo por todos los integrantes del club".

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/dm0vTL3bIv — Universitario (@Universitario) May 17, 2026

Rivera habló tras lo sucedido ante las cámaras de Movistar Deportes y pidió disculpas: "Me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando y no medí las consecuencias. Me siento muy avergonzado por todo lo que está sucediendo y quería pedir disculpas. Asumo toda la responsabilidad, lo entiendo por completo, pero nunca fue mi intención faltarle el respeto al club ni a la hinchada. Me han dado muchas alegrías y no sería justo que este momento sea así".

🎙️ José Rivera, delantero de Universitario: "Me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando y no medí las consecuencias. Me siento muy avergonzado por todo lo que está sucediendo y quería pedir disculpas. Asumo toda la responsabilidad, lo entiendo por completo, pero… pic.twitter.com/FeMRSCUGis — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 18, 2026

Nacional en su grupo de Libertadores

Los últimos dos partidos de Nacional no fueron buenos por el Grupo B de la Copa Libertadores: sucumbió 4-2 ante Universitario en Lima y perdió 3-0 frente a Deportes Tolima en Ibagué. Es por esto que debe ganar los dos duelos que le quedan, ambos en el GPC, para asegurarse su puesto en los octavos de final.

Actualmente, Deportes Tolima se encuentra en la cima del Grupo B de la Copa Libertadores con siete puntos, mientras que en el segundo sitio se ubica Coquimbo Unido con siete unidades por una gran razón: el duelo entre estos dos equipos terminó igualado y eso llevó a que se tomara en cuenta la diferencia de goles. Y en ese ítem está mejor el elenco colombiano.

Universitario y Nacional poseen cuatro puntos, pero los peruanos se hallan en la tercera ubicación del Grupo B porque en el único duelo que jugaron entre sí, la victoria se la adjudicó la U (por 4-2).

Bajo ese punto, el elenco que dirige Jorge Bava debe ganar como sea ante el equipo crema para seguir con serias chances de volver a meterse entre los mejores 16 equipos de la Copa Libertadores. La última vez que lo consiguió fue en la edición 2024.

