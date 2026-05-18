Nacional: cómo está Juan Cruz de los Santos y la decisión que debe tomar Bava de cara al partido por Libertadores

Después de haber encadenado dos victorias al hilo Nacional llega al partido frente a Universitario por Copa Libertadores con el mejor panorama posible: teniendo la chance de poder superarse en cuanto a la cantidad de victorias consecutivas, ya que desde que llegó Jorge Bava no ha logrado encadenar tres triunfos en 13 partidos. Estos últimos dos partidos ante Cerro y Montevideo City Torque, igualan las otras dos veces que el tricolor pudo festejar por partida doble: en la llegada del DT, ante Cerro Largo y M.C. Torque, y en abril cuando recibió a Deportes Tolima y venció a Liverpool.

Tampoco lo había logrado con Jadson Viera. De hecho, hay que remontarse hasta el 7 de setiembre pasado para encontrar la última vez que Nacional, que en ese entonces era dirigido por Pablo Peirano, lo logró.

Pero estás últimas dos victorias también demuestran una buena señal y es que se trata de los primeros en los que el DT repite la misma oncena (Mejía; Ancheta, Coates, Viera, Cándido; Barcia, L. Rodríguez, Dos Santos, de los Santos; Silvera, Gómez). Hasta el momento, por rendimientos o lesiones, no había conseguido parar los mismos 11.

En este contexto, el miércoles enfrentará al equipo peruano en el Gran Parque Central (19:00 - ESPN/Disney+) y Jorge Bava tiene dos caminos: apelar a la trillada pero cierta frase de “equipo que gana no se toca” o hacer algún cambio que pueda sorprender.

Puede ser que ese as bajo la manga sea el esperado regreso de Nicolás López, que no juega desde hace cinco partidos a raíz de una dolencia con la que se retiró en abril ante Danubio. Su ingreso frente a City Torque se perfilaba como una de las novedades y reapareció en el banco, pero Bava no le dio minutos al Diente y cuando Juan Cruz de los Santos se lesionó, ingresó Carneiro.

Juan Cruz de los Santos celebra su primer gol con la camiseta de Nacional tras anotarle a Progreso. Foto: Estefanía Leal.

No sería raro que aguarde a que el jugador esté al cien de sus capacidades para largarlo a la cancha mientras mira de reojo alguna otra posible baja. Bava también está atento a la evolución del ex River, que habría sufrido una molestia, pero, según pudo saber Ovación a través de fuentes tricolores, “no tiene nada importante” y llegaría para la Libertadores. “Vamos a ver como terminaron los muchachos”, dijo Bava el viernes tras el triunfo y no quiso dar pistas mientras está a la espera de Agustín Rogel.

Si no toca el once volverá a quedar afuera Luciano Boggio por decisión técnica, lo cual llamó la atención en los últimos dos encuentros. Hasta el partido pasado el volante era el jugador con más minutos jugados en 2026 (1.504) pero fue superado en 25 minutos por Maxi Gómez.

Si el Bolso gana el miércoles, la tercera victoria valdrá doble, por la racha que no corta desde hace siete meses y porque lo necesita para seguir dependiendo de sí mismo de cara a la clasificación en la Libertadores.

Nacional en Libertadores

Luis Mejía fue el mejor de Nacional en el partido frente a Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: AFP

Los últimos dos partidos de Nacional no fueron buenos por el Grupo B de la Copa Libertadores: sucumbió 4-2 ante Universitario en Lima y perdió 3-0 frente a Deportes Tolima en Ibagué. Es por esto que debe ganar los dos duelos que le quedan, ambos en el GPC, para asegurarse su puesto en los octavos de final.

Actualmente, Deportes Tolima se encuentra en la cima del Grupo B de la Copa Libertadores con siete puntos, mientras que en el segundo sitio se ubica Coquimbo Unido con siete unidades por una gran razón: el duelo entre estos dos equipos terminó igualado y eso llevó a que se tomara en cuenta la diferencia de goles. Y en ese ítem está mejor el elenco colombiano.

Universitario y Nacional poseen cuatro puntos, pero los peruanos se hallan en la tercera ubicación del Grupo B porque en el único duelo que jugaron entre sí, la victoria se la adjudicó la U (por 4-2).

Bajo ese punto, el elenco que dirige Jorge Bava debe ganar como sea ante el equipo crema para seguir con serias chances de volver a meterse entre los mejores 16 equipos de la Copa Libertadores. La última vez que lo consiguió fue en la edición 2024.