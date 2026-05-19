Coquimbo Unido goleó 3-0 a Tolima y obliga a que Nacional le gane a Universitario para seguir en Libertadores

La quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores se abrió en la noche del martes cuando Coquimbo Unido recibió a Deportes Tolima en Chile. El equipo trasandino ganó el duelo de líderes por 3-0, llegó a 10 puntos y así se ubica en lo más alto de la zona en la que Nacional es colista.

¿Por qué Nacional está último más allá de tener los mismos puntos que Universitario? El motivo es que para esta Copa Libertadores se modificó el sistema de desempate y la forma de definir a uno por encima de otro pasó a ser el duelo directo, más allá del saldo global de goles.

Con este resultado, Nacional también está obligado a ganar este miércoles ante el equipo peruano (19:00 - ESPN y Disney+) porque en caso de derrota sabe que quedará afuera de toda competencia porque solo podría igualar al perdedor de Universitario vs. Tolima -que se enfrentan en la última- y con ambos pierde el mano a mano.

Una igualdad, lo eliminaría de la Copa Libertadores, pero mantendría la posibilidad de ingresar a los playoffs de Copa Sudamericana ya que tendría chances de finalizar tercero en su serie. Todos estos escenarios luego de lo que fue la goleada por 3-0 de Coquimbo Unido frente a Tolima.

La victoria del Pirata se empezó a gestar a los 27 minutos cuando el uruguayo Manuel Fernández apareció como "9" dentro del área y definió con el arco libre al aprovechar un centro rastrero desde la izquierda. Cristián Zavala estiró la ventaja en el cierre de la primera parte, mientras que Nicolás Johansen sentenció el triunfo local.

Claro está, que el panorama que hoy presenta el grupo podría eliminar al Bolso, pero también dejarlo como líder de la serie luego de disputada de forma completa la quinta y la sexta fecha de la Copa Libertadores porque Nacional aún puede llegar a 10 puntos, los mismos que hoy tiene Coquimbo (con un partido más) y que podría alcanzar Tolima en caso de superar en Perú a Universitario en la jornada final.